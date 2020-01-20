Україна висловила стурбованість щодо збільшення останнім часом кількості обстрілів позицій ЗСУ з боку російських гібридних сил на сході України. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 січня повідомив, що українські представники мають намір обговорити це зі своїми партнерами в «нормандському форматі». За минулі вихідні Україна втратила 2 своїх солдатів, понад 10 зазнали поранень. Пристайко також додав, що залишається незрозумілим, чи ця ескалація була спробою підірвати Мінський мирний процес, чи поєднанням різних факторів. Обстріли на лінії між українськими військовими та російськими гібридними силами продовжуються, незважаючи на домовленості в Мінську щодо чергового перемир’я. Про необхідність припинення вогню йшлося й на «нормандській зустрічі» в Парижі за участі президентів України і Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. (Відео Reuters)