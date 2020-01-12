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12 січня 2020, Київ 22:50
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З терористами не треба вести переговори, терористів треба знищувати – Кривонос

З терористами не треба вести переговори, терористів треба знищувати – Кривонос
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Як українські військові могли протидіяти анексії Криму і якими були б наслідки збройного спротиву? Що руйнує українську армію? Чому вирішив брати участь у виборах президента, та, зрештою, знявся на користь Порошенка? Як змінилось ставлення до Володимира Зеленського? Чому РНБО – це «посміховисько з клоунами», а також про створення приватних військових компаній в Україні і силовий сценарій повернення Донбасу – все це в ексклюзивному інтерв’ю Донбас.Реалії з генерал-майором ЗСУ та заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергієм Кривоносом.

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