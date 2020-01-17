ОГП: за рік на Донбасі загинули 132 військових, тяжко поранені – 716

Упродовж 2019-2020 років через обстріли з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 – зазнали тяжких поранення, у Луганській області – 31 і 197 відповідно, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

В ОГП повідомили, що за кожним фактом загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» триває розслідування.

«З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС раніше повідомили про загибель двох військових на Донбасі 15 і 16 січня.

15 січня в розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму «повної тиші» на Донбасі. Це питання порушували на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.