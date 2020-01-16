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16 січня 2020, Київ 09:00
Новини | Події

На Донбасі загинув український військовий, бойовики стріляли 11 разів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 січня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил

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У зоні бойових дій на Донбасі 15 січня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 11 обстрілів, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами види озброєння.

У перші години 16 січня бойовики здійснили один обстріл, втрат з українського боку немає.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 15 січня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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