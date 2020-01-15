Україна визначилася з новими ділянками розведення сил на Донбасі – Зеленський

Україна визначилася з трьома новими ділянками розведення сил і засобів на Донбасі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей», – наголосив він.

Зеленський також висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму «повної тиші» на Донбасі.

Наприкінці минулого року відбулося розведення сил біля Золотого на Луганщині та в районі Петрівського і Богданівки на Донеччині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.