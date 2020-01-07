Пристайко назвав умови для розгляду альтернатив «мінському процесові»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, за яких умов, на його думку, треба розглядати альтернативи так званому «мінському процесові» мирного врегулювання на частині сходу України, окупованій російськими гібридними силами.

Як сказав він в інтерв’ю німецькому щоденникові Bild, переклад якого оприлюднило посольство України в Німеччині, «якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську». «Це може бути миротворча місія. Втім, це не означатиме, що ми виходимо із загального «мінського процесу», – додав міністр. (Тут і далі всі цитати наводимо за згаданим перекладом – ред.)

На зауваження, що в такому разі війна на сході України може перетворитися на тривалий «заморожений конфлікт», Пристайко відповів так: «Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам».

Голова МЗС України вважає, що в ідеалі місцеві вибори на окупованій нині частині Донбасу мали б бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. «Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому жодні незаконні формування на сході України не можуть взяти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидва боки фронту та на всій території України», – наголосив він.

При цьому Пристайко не дав прямої відповіді на запитання, чи й на цих менших територіях зможуть бути обраними представники угруповань «ДНР» і «ЛНР». На нього він відповів таким чином: «Ми – не наївні і дуже добре знаємо, хто по іншу сторону фронту буде висуватись на вибори. Але в людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу».

Вадим Пристайко вже й раніше припускав можливість переформатування нинішнього «мінського» мирного процесу, названого за місцем проведення в столиці Білорусі Мінську переговорів у форматі так званої Тристоронньої контактної групи. «Якщо ми… зрозуміємо, що з «Мінськом» нам не вдається завершити війну, тоді будемо залучати і такі формати, як міжнародна допомога», – казав він, зокрема, ще на початку листопада 2019 року. А в іншому інтерв’ю в листопаді він заявляв, що альтернативою «мінському процесові» може бути міжнародна операція для підтримання миру. Крім того, міністр говорив і про деякі інші можливі варіанти, яких він не назвав.