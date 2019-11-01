Пристайко: якщо «Мінськом» не вдасться завершити війну, будемо залучати міжнародну допомогу

Українська влада буде залучати міжнародну допомогу, якщо переговори в Мінську про завершення збройного конфлікту на Донбасі не принесуть результату, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю ТСН.

«Давайте не будемо забувати, що ще від 2015 року, а ще пізніше, 2016 року, була підтверджена російською стороною і залишається опція запрошення місії з підтримання миру на Донбасі. Якщо ми вийдемо на «нормандський формат» і зрозуміємо, що з «Мінськом» нам не вдається завершити війну, тоді будемо залучати і такі формати, як міжнародна допомога», – сказав Пристайко.

Ймовірно, міністр говорить про миротворчу місію ООН на Донбасі, якої домагалася влада п’ятого президента України Петра Порошенка. Росія у відповідь заявляла, що погодиться на створення місії ООН на Донбасі лише в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Україна і її західні союзники, зокрема й Німеччина і Франція, відкинули такий підхід і вимагали створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією, і мала б широкий миротворчий мандат.

У вересні 2019 року чинний президент України Володимир Зеленський заявив, що «дуже обережно» ставиться до теми миротворчої місії на Донбасі. Втім, він наголосив, що із задоволенням погодиться на миротворчу місію, якщо її представники будуть на кордоні Росії та України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.