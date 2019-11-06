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06 листопада 2019, Київ 19:53
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Захід боїться війни і йде на поступки Путіну – Перепелиця

Захід боїться війни і йде на поступки Путіну – Перепелиця
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До кінця 2019 року говорити про зустрічі у «нормандському форматі» передчасно. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков. «Дуже багато питань залишається на порядку денному», – зауважив прессекретар президента Росії. Таким чином Путін не хоче поки що зустрічатися із Зеленським. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт з питань міжнародних відносин Григорій Перепелиця, народний депутат України (фракція «Слуга народу») Святослав Юраш та російський журналіст Олександр Риклін.

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