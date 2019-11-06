Захід боїться війни і йде на поступки Путіну – Перепелиця

До кінця 2019 року говорити про зустрічі у «нормандському форматі» передчасно. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков. «Дуже багато питань залишається на порядку денному», – зауважив прессекретар президента Росії. Таким чином Путін не хоче поки що зустрічатися із Зеленським. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт з питань міжнародних відносин Григорій Перепелиця, народний депутат України (фракція «Слуга народу») Святослав Юраш та російський журналіст Олександр Риклін.