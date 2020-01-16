Один військовий загинув через обстріли бойовиків на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби у штабі ООС також повідомляли про загибель одного українського військового.

Представники незаконних збройних формувань звинувачують українських військових в обстрілах.

15 січня в розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму «повної тиші» на Донбасі. Це питання порушували на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.