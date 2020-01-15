Що задумав Путін і хто майбутній прем'єр Росії: аналітики про відставку російського уряду

Що відбувається в Росії? Які зміни до конституції країни запропонував президент Російської Федерації Володимир Путін? Чому після цього уряд Росії пішов у відставку? Що відомо про ймовірного нового прем'єра Росії? Що це означає? Російська служба Радіо Свобода зібрала думки провідних аналітиків.

15 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів і запропонував змінити російську конституцію, перерозподіливши владні повноваження на користь парламенту і Державної ради, яка наразі не має реальних повноважень;

звернувся з посланням до Федеральних зборів і запропонував змінити російську конституцію, перерозподіливши владні повноваження на користь парламенту і Державної ради, яка наразі не має реальних повноважень; Держдумі Росії передадуть право затверджувати призначення прем'єр-міністра і членів уряду;

президенту Росії заборонять обиратися більше двох разів;

Раді Федерації дозволять відсторонювати суддів Конституційного і Верховного судів Росії і контролювати призначення очільників силових відомств;

спочатку Путін сказав, що зміни пропонують ухвалити всенародним голосуванням, а потім його речник Пєсков заперечив можливість референдуму;

заперечив можливість референдуму; закон про зміни до головного закону Росії обіцяють підготувати до кінця літа;

через кілька годин після послання Путіна уряд Росії подав у відставку Про це повідомив голова російського кабміну Дмитро Медведєв .

. Медведєв наголосив, що рішення з приводу наступного складу кабінету міністрів буде ухвалювати президент;

Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду;

у другій половині дня 15 січня Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра, повідомила пресслужба Кремля.

Хто такий Мішустін?

Голова Федеральної податкової служби Михайло Мішустін керує податковим відомством Росії із 2010 року.

До цього він працював в інвестиційному бізнесі і займав посади в ФПС і уряді Росії. Зокрема, Мішустін був заступником міністра податків і зборів при трьох міністрах.

Михайлу Мішустіну 5З роки.

Мішустін грає у хокей у «Нічний хокейній лізі» і є членом наглядової ради російського хокейного клубу ЦСКА. У 2019 році йому разом із командою вручили Кубок Гагаріна – нагородою переможцям плей-офф Континентальної хокейної ліги. Цим видом спорту захоплюється і президент Росії.

Російська редакція Радіо Свобода зібрала думки аналітиків щодо відставки уряду й запропонованих Володимиром Путіним змін:

Політолог Кирило Рогов:

– Дмитро Медведєв відмовився виступати на «гайдарівському форумі», і тепер зрозуміло чому. Звичайно, посаду, яка йому запропонована, дуже непримітна. Це серйозне пониження. Якщо тільки це не означає, що Микола Патрушев незабаром покине пост секретаря Радбезу і Медведєв займе його місце. Чутки про відхід Патрушева бродять давно, і, може бути, що відбувається ось така рокіровка. Ну, і далі, звичайно, головне питання – хто буде прем'єром. Поки дуже важко що-небудь сказати. Взагалі, наскільки це поворот в курсі, зміна чого б то не було, теж поки сказати дуже складно, - вважає Кирило Рогов.

Відставка уряду носить технічний характер

Колишній прем'єр-міністр Росії, лідер Партії народної свободи, Михайло Касьянов:

– Сьогодні Путін в своєму посланні заявив про новий формат формування уряду. Існуючий формат не дуже змінюється, але по кожному міністру повинні бути дискусії в Державній думі Росії. Тому для того, щоб у всіх враження після послання залишалося позитивне, а саме що якісь важливі, я назву це – імітаційні – зміни відбуваються в країні, потрібно діяти в цьому напрямку. Путін йде в цьому напрямку.

Це імітація змін. Путін нікуди не йде, але приховує зміцнення своєї влади за імітацією перерозподілу повноважень



Насправді, головний підсумок цього послання – це те, що Путін нікуди не йде, і він це, в принципі, зараз ховає за різними нібито посиленнями ролі Думи, Ради Федерації.

Розпочинається вбивання в голови росіян думок про те, що все змінюється в кращу сторону, що буде більше обговорень щодо складу уряду.

Я вважаю, що і зараз, хоча ще в Конституції така поправка не прийнята, ніщо не заважає зробити те, що сказав Путін, а саме обговорювати в Думі призначення нових міністрів. Я думаю, це відволікання уваги громадян від головної думки, яку Путін сьогодні висловив, що «я, Путін, нікуди не йду, але для цього потрібно ще посилити вертикаль влади».

– Багатьом здавалося, що Медведєв, відсидівши цей чотирирічний проміжний термін з 2008 по 2012 рік, став такий «священною коровою», яка довела свою відданість Путіну, і він нікуди не дінеться, він буде завжди другою особою в державі. Зараз йому пропонують таку декоративну посаду. Це все, смерть Медведєва як політика, хоча б на рівні телевізора, умовно кажучи?

– Я думаю, що, дійсно, заступник секретаря Радбезу – це не дуже яскрава і помітна посаду. Але, тим не менше, я не вважаю, що Медведєв піде кудись зовсім в нікуди. Це не так. Йому підберуть який-небудь хороший пост, наприклад, в одній з держкорпорацій або в судовій системі. Він просто йде туди «на відсидку».

Тому сьогодні Путін людям пояснює, що в Росії йдуть «глобальні зміни». Але я ставлю це в лапки, бо це імітація змін, і тому зараз увагу всіх політологів, всіх ЗМІ буде зосереджено на тому, погане призначення одного чи іншого міністра, як це обговорюється в Думі, і цей весь марення буде приблизно місяць тривати.

– А чому це відбувається саме сьогодні? Щоб, як ви сказали, були позитивні емоції від послання?

– Саме так. Тому що громадяни люблять якусь новинну стрічку, новинний фон, одна подія, інше і так далі. Нічого не значущі події, але призначення міністрів є відволіканням від головного сигналу, який дав Путін сьогодні еліті: «еліта нікуди не йде, і вам всім буде добре, більше того, я підсилюю ваші нібито повноваження і буду контролювати, хто в цю еліту потрапляє».

Я маю на увазі під «елітою» не лише кремлівську адміністрацію, а й всю Думу, і Рада Федерації, і всі призначення, які Путін робить або представляє.

Цим всім людям сказано: «ви будете правити завжди, тільки поводьтеся добре, робіть те, що вимагається».

Президент фонду «Петербурзька політика» Михайло Виноградов:

– Така інтенсифікація публічного політичного життя в країні, в якій 20 років майже нічого не було, несподівана. В один день відбуваються події, яких часом і за п'ять років не відбуваються.

Мабуть, вибудовується якась нова конструкція майбутнього транзиту. Незрозуміло ще остаточна вона чи ні, бо поки що існує тільки в ескізі.

Посил Путіна, що він, можливо, піде з поста президента у 2024 році, виявилося потужним апокаліптичним сплеском



Мабуть, є настрій на прискорення вибудовування цієї нової конструкції, але при цьому ніхто не знає, чи ухвалюються зараз якісь остаточні рішення або всі чекають, поки конкуренти «підставляться» самі в рамках оформлення нової конструкції.

Посил Путіна, що він, можливо, піде з поста президента у 2024 році, виявилося потужним апокаліптичним сплеском, і тепер, по-суті, розпочинається потужна політизація еліт. Можливо, безпрецедентна.

Так, можна ситуацію «відрулити назад», можна зберегти двозначність з приводу майбутнього Дмитра Медведєва, але в цілому, в умовах, коли останні 5- 6 років питання внутрішнього життя, внутрішньої політики були на периферії, такий одномоментний розворот вищого керівництва країни до внутрішніх тем і відновлення, нехай і тимчасове, внутрішньої політики, це великий сюрприз.

– А чому саме сьогодні це все з'ясувалося, в день, коли було послання? Послання, зазвичай, самий формальний і нецікавий з усіх форматів, які є у Володимира Путіна?

– Послання легалізувало тему транзиту, легалізувало тему критики суперпрезидентської республіки, критики, яка з недавніх пір вважалася «розпалюванням», а тепер, по-суті, стала мейнстрімом і трендом.

І відставка Медведєва показала, що це не тільки ескіз, але є продумані якісь подальші кроки.

Але розуміння того, де тут чітко вивірена стратегія, а де експромт, імпровізація і начерк, поки немає.

Політолог Федір Крашенінніков:

– Почався транзит, і він буде йти з дуже великою швидкістю, як ми сьогодні бачили, коли за один день було і послання з соціальними обіцянками, і конституційна реформа, і відставка уряду, і відставка Медведєва.

Я думаю, в такому ж шаленому темпі Путін і буде здійснювати подальші кроки.

А мета проста – збентежити суспільство, не дати йому зібратися і зрозуміти, що робити. Я думаю, зараз стрімко перепишуть конституцію, без всякого референдуму, стрімко переформатують структуру влади, і скінчиться все це тим, що Путін сформує таку конституцію, таку конфігурацію влади, в рамках якої він збирається і буде правити довічно, оточений якимись своїми вірними холопами, які будуть його посилювати з усіх боків. Ось що сьогодні почалося.

Це було очікувано, але не очікували, що все буде так блискавично.

Але як по іншому? По іншому у них не вийде зробити так, щоб суспільство не придумало, як на це реагувати, щоб не змогли придумати протиотруту.

67-річний Володимир Путін домінує у російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року.

У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.

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