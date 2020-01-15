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15 січня 2020, Київ 20:55
Політика

Що задумав Путін і хто майбутній прем'єр Росії: аналітики про відставку російського уряду

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр РФ Дмитро Медведєв. Кремль, Москва. 15 січня 2020 року

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Що відбувається в Росії? Які зміни до конституції країни запропонував президент Російської Федерації Володимир Путін? Чому після цього уряд Росії пішов у відставку? Що відомо про ймовірного нового прем'єра Росії? Що це означає? Російська служба Радіо Свобода зібрала думки провідних аналітиків.

  • 15 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів і запропонував змінити російську конституцію, перерозподіливши владні повноваження на користь парламенту і Державної ради, яка наразі не має реальних повноважень;
  • Держдумі Росії передадуть право затверджувати призначення прем'єр-міністра і членів уряду;
  • президенту Росії заборонять обиратися більше двох разів;
  • Раді Федерації дозволять відсторонювати суддів Конституційного і Верховного судів Росії і контролювати призначення очільників силових відомств;
  • спочатку Путін сказав, що зміни пропонують ухвалити всенародним голосуванням, а потім його речник Пєсков заперечив можливість референдуму;
  • закон про зміни до головного закону Росії обіцяють підготувати до кінця літа;
  • через кілька годин після послання Путіна уряд Росії подав у відставку Про це повідомив голова російського кабміну Дмитро Медведєв.
  • Медведєв наголосив, що рішення з приводу наступного складу кабінету міністрів буде ухвалювати президент;
  • Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду;
  • у другій половині дня 15 січня Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра, повідомила пресслужба Кремля.
Президент Росії Володимир Путін зустрічається у Кремлі з кандидатом на посаду прем'єра Мішустіним
Президент Росії Володимир Путін зустрічається у Кремлі з кандидатом на посаду прем'єра Мішустіним

Хто такий Мішустін?

Голова Федеральної податкової служби Михайло Мішустін керує податковим відомством Росії із 2010 року.

До цього він працював в інвестиційному бізнесі і займав посади в ФПС і уряді Росії. Зокрема, Мішустін був заступником міністра податків і зборів при трьох міністрах.

Михайлу Мішустіну 5З роки.

Михайло Мішустін, якого Путін 15 січня запропонував на посаду прем'єра Росії
Михайло Мішустін, якого Путін 15 січня запропонував на посаду прем'єра Росії

Мішустін грає у хокей у «Нічний хокейній лізі» і є членом наглядової ради російського хокейного клубу ЦСКА. У 2019 році йому разом із командою вручили Кубок Гагаріна – нагородою переможцям плей-офф Континентальної хокейної ліги. Цим видом спорту захоплюється і президент Росії.

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Уряд Росії подав у відставку після послання Путіна

Російська редакція Радіо Свобода зібрала думки аналітиків щодо відставки уряду й запропонованих Володимиром Путіним змін:

Політолог Кирило Рогов:

– Дмитро Медведєв відмовився виступати на «гайдарівському форумі», і тепер зрозуміло чому. Звичайно, посаду, яка йому запропонована, дуже непримітна. Це серйозне пониження. Якщо тільки це не означає, що Микола Патрушев незабаром покине пост секретаря Радбезу і Медведєв займе його місце. Чутки про відхід Патрушева бродять давно, і, може бути, що відбувається ось така рокіровка. Ну, і далі, звичайно, головне питання – хто буде прем'єром. Поки дуже важко що-небудь сказати. Взагалі, наскільки це поворот в курсі, зміна чого б то не було, теж поки сказати дуже складно, - вважає Кирило Рогов.

Відставка уряду носить технічний характер
Михайло Касьянов

Колишній прем'єр-міністр Росії, лідер Партії народної свободи, Михайло Касьянов:

– Сьогодні Путін в своєму посланні заявив про новий формат формування уряду. Існуючий формат не дуже змінюється, але по кожному міністру повинні бути дискусії в Державній думі Росії. Тому для того, щоб у всіх враження після послання залишалося позитивне, а саме що якісь важливі, я назву це – імітаційні – зміни відбуваються в країні, потрібно діяти в цьому напрямку. Путін йде в цьому напрямку.

Це імітація змін. Путін нікуди не йде, але приховує зміцнення своєї влади за імітацією перерозподілу повноважень
Михайло Касьянов


Насправді, головний підсумок цього послання – це те, що Путін нікуди не йде, і він це, в принципі, зараз ховає за різними нібито посиленнями ролі Думи, Ради Федерації.

Розпочинається вбивання в голови росіян думок про те, що все змінюється в кращу сторону, що буде більше обговорень щодо складу уряду.

Я вважаю, що і зараз, хоча ще в Конституції така поправка не прийнята, ніщо не заважає зробити те, що сказав Путін, а саме обговорювати в Думі призначення нових міністрів. Я думаю, це відволікання уваги громадян від головної думки, яку Путін сьогодні висловив, що «я, Путін, нікуди не йду, але для цього потрібно ще посилити вертикаль влади».

Михайло Касьянов
Михайло Касьянов

– Багатьом здавалося, що Медведєв, відсидівши цей чотирирічний проміжний термін з 2008 по 2012 рік, став такий «священною коровою», яка довела свою відданість Путіну, і він нікуди не дінеться, він буде завжди другою особою в державі. Зараз йому пропонують таку декоративну посаду. Це все, смерть Медведєва як політика, хоча б на рівні телевізора, умовно кажучи?

– Я думаю, що, дійсно, заступник секретаря Радбезу – це не дуже яскрава і помітна посаду. Але, тим не менше, я не вважаю, що Медведєв піде кудись зовсім в нікуди. Це не так. Йому підберуть який-небудь хороший пост, наприклад, в одній з держкорпорацій або в судовій системі. Він просто йде туди «на відсидку».

Тому сьогодні Путін людям пояснює, що в Росії йдуть «глобальні зміни». Але я ставлю це в лапки, бо це імітація змін, і тому зараз увагу всіх політологів, всіх ЗМІ буде зосереджено на тому, погане призначення одного чи іншого міністра, як це обговорюється в Думі, і цей весь марення буде приблизно місяць тривати.

– А чому це відбувається саме сьогодні? Щоб, як ви сказали, були позитивні емоції від послання?

– Саме так. Тому що громадяни люблять якусь новинну стрічку, новинний фон, одна подія, інше і так далі. Нічого не значущі події, але призначення міністрів є відволіканням від головного сигналу, який дав Путін сьогодні еліті: «еліта нікуди не йде, і вам всім буде добре, більше того, я підсилюю ваші нібито повноваження і буду контролювати, хто в цю еліту потрапляє».

Я маю на увазі під «елітою» не лише кремлівську адміністрацію, а й всю Думу, і Рада Федерації, і всі призначення, які Путін робить або представляє.

Цим всім людям сказано: «ви будете правити завжди, тільки поводьтеся добре, робіть те, що вимагається».

Президент фонду «Петербурзька політика» Михайло Виноградов:

Михайло Виноградов
Михайло Виноградов

– Така інтенсифікація публічного політичного життя в країні, в якій 20 років майже нічого не було, несподівана. В один день відбуваються події, яких часом і за п'ять років не відбуваються.

Мабуть, вибудовується якась нова конструкція майбутнього транзиту. Незрозуміло ще остаточна вона чи ні, бо поки що існує тільки в ескізі.

Посил Путіна, що він, можливо, піде з поста президента у 2024 році, виявилося потужним апокаліптичним сплеском
Михайло Виноградов


Мабуть, є настрій на прискорення вибудовування цієї нової конструкції, але при цьому ніхто не знає, чи ухвалюються зараз якісь остаточні рішення або всі чекають, поки конкуренти «підставляться» самі в рамках оформлення нової конструкції.

Посил Путіна, що він, можливо, піде з поста президента у 2024 році, виявилося потужним апокаліптичним сплеском, і тепер, по-суті, розпочинається потужна політизація еліт. Можливо, безпрецедентна.

Так, можна ситуацію «відрулити назад», можна зберегти двозначність з приводу майбутнього Дмитра Медведєва, але в цілому, в умовах, коли останні 5- 6 років питання внутрішнього життя, внутрішньої політики були на периферії, такий одномоментний розворот вищого керівництва країни до внутрішніх тем і відновлення, нехай і тимчасове, внутрішньої політики, це великий сюрприз.

– А чому саме сьогодні це все з'ясувалося, в день, коли було послання? Послання, зазвичай, самий формальний і нецікавий з усіх форматів, які є у Володимира Путіна?

– Послання легалізувало тему транзиту, легалізувало тему критики суперпрезидентської республіки, критики, яка з недавніх пір вважалася «розпалюванням», а тепер, по-суті, стала мейнстрімом і трендом.

І відставка Медведєва показала, що це не тільки ескіз, але є продумані якісь подальші кроки.

Але розуміння того, де тут чітко вивірена стратегія, а де експромт, імпровізація і начерк, поки немає.

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Політолог Федір Крашенінніков:

– Почався транзит, і він буде йти з дуже великою швидкістю, як ми сьогодні бачили, коли за один день було і послання з соціальними обіцянками, і конституційна реформа, і відставка уряду, і відставка Медведєва.

Я думаю, в такому ж шаленому темпі Путін і буде здійснювати подальші кроки.

А мета проста – збентежити суспільство, не дати йому зібратися і зрозуміти, що робити. Я думаю, зараз стрімко перепишуть конституцію, без всякого референдуму, стрімко переформатують структуру влади, і скінчиться все це тим, що Путін сформує таку конституцію, таку конфігурацію влади, в рамках якої він збирається і буде правити довічно, оточений якимись своїми вірними холопами, які будуть його посилювати з усіх боків. Ось що сьогодні почалося.

Це було очікувано, але не очікували, що все буде так блискавично.

Але як по іншому? По іншому у них не вийде зробити так, щоб суспільство не придумало, як на це реагувати, щоб не змогли придумати протиотруту.

67-річний Володимир Путін домінує у російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року.

У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.

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