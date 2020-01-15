За Путіна готові проголосувати 38% росіян, це найнижчий показник з 2014-го – опитування

За чинного президента Росії Володимира Путіна готові проголосувати 38% респондентів, якби вибори відбулися в найближчу неділю, йдеться в останньому опитуванні російського «Левада-центру».

Це найнижчий показник від 2014 року – тоді, відповідно до опитування, за Путіна були готові проголосувати 49% росіян. Найвищий показник був зафіксований «Левадою» в 2018-му – 57%.

Другим популярним політиком, за якого опитані готові проголосувати в найближчі вихідні, став Володимир Жириновський, його частка – 4%. Стільки ж виборців готові були віддати за нього голоси і в квітні 2014 року.

Від січня 2018 року в опитуваннях вперше з’явився представник КПРФ Павло Грудінін – тоді за нього готові були проголосувати 5% від загального числа опитаних, зараз ця кількість знизилася до 3%.

Третє місце ділять опозиційний політик Олексій Навальний і Геннадій Зюганов: за кожного з них зараз готові проголосувати 2% опитаних «Левада-центром». За тепер уже колишнього прем’єра Росії Дмитра Медведєва свої голоси віддав би 1% респондентів.

Не визначилися з вибором 20% від загальної кількості опитаних. Ще 22% не збираються брати участі в голосуванні.

Опитування провели серед міських і сільських жителів у віці від 18 років, респонденти самі називали політика, за якого вони хотіли б проголосувати, можна було назвати тільки одне прізвище.

Путіна обрали на четвертий термін у березні 2018 року.

Російське законодавство забороняє Володимиру Путіну втретє поспіль (і уп’яте загалом) обиратися на посаду президента в 2024 році. Коментатори і експерти відзначали, що в Кремлі обговорюють можливості зберегти владу політика без порушення цього правила.

У травні минулого року соціологічна організація «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, опублікувала опитування, згідно з яким рейтинг довіри до президента Росії впав до нового мінімуму – 31,7%. Це був мінімальний показник за 13 років.

Через кілька днів після публікації результатів опитування речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають від ВЦІОМ пояснень щодо таких даних.

Після цього ВЦІОМ оновив методику підрахунку довіри політикам, і, за цими даними, рейтинг довіри до Путіна склав 72,3%.