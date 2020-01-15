Уряд Росії подав у відставку після послання Путіна

Уряд Росії подав у відставку, повідомив голова російського кабінету міністрів Дмитро Медведєв, пишуть російські інформаційні агентства.

Це сталося через кілька годин після оголошення президентом Володимиром Путіним послання, в якому він запропонував зміни до конституції Росії.

Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС, Медведєв сказав про це в ході зустрічі Путіна з членами уряду.

«Ці зміни, коли вони будуть ухвалені, … внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей конституції, але і в цілому в баланс влади, влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні рішення», – цитує ТАСС Медведєва.

Він додав, що рішення з приводу наступного складу кабінету міністрів буде ухвалювати президент.

Зі свого боку, Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду.

Під час виступу перед парламентом Росії Путін запропонував низку змін до конституції країни, зокрема, розширити повноваження парламенту, посилити роль губернаторів в управлінні країною. Він також запропонував змінити вимоги до кандидатів у президента.

За всіма запропонованими поправками до Конституції Путін пообіцяв провести референдум, але його дата поки що не призначена.

67-річний Путін домінує в російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року. У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.