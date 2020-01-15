Путін вніс кандидатуру на посаду прем’єра Росії

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра, повідомила пресслужба Кремля.

«Президент Володимир Путін провів робочу зустріч із Михайлом Мішустіним і запропонував йому обійняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем’єр-міністра на розгляд до Держдуми», – йдеться в повідомленні.

15 січня уряд Росії на чолі з прем’єром Дмитром Медведєвим пішов у відставку.

Це сталося через кілька годин після оголошення президентом Володимиром Путіним послання, в якому він запропонував зміни до конституції Росії.

Зі свого боку, Путін повідомив про намір запровадити нову посаду заступника голови Ради безпеки Росії і призначити Дмитра Медведєва на цю посаду.

67-річний Путін домінує в російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року. У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.