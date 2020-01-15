Путін оголосив зміни до Конституції, уряд пішов у відставку

Президент Росії Володимир Путін виступив в середу з посланням Федеральному зібранню. Аналітики, оцінюючи виступ російського президента, говорять про фактичний початок транзиту влади в Росії. І через кілька годин після цього, немов на підтвердження їх слів уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку.

Вже до кінця цього року в Росії можуть бути внесені зміни до Конституції. Йдеться зокрема про запропоновані Володимиром Путіним поправки. Президент запропонував передати Держдумі частину повноважень президента, а саме Парламент отримає право затверджувати кандидатуру глави уряду, його заступників і федеральних міністрів. Зараз Держдума дає президентові тільки згоду на кандидатуру прем'єра і ніяк не бере участь у формуванні уряду.

Знову після великої щорічної прес-конференції пролунала пропозиція прибрати з конституції слово «поспіль», що стосується двох президентських термінів. Одночасно з цим Володимир Путін запропонував прописати в Конституції вимогу до кандидата на пост президента про проживання на території Росії не менш ніж 25 років. У кандидата також не повинно бути іноземного громадянства або дозволу на проживання в іншій країні.

Серед інших поправок Володимир Путін запропонував «передбачити в Конституції повноваження Ради Федерації за поданням президента Росії позбавляти посад суддів Конституційного і Верховного судів» – в разі «скоєння ними правопорушень, що порочать честь і гідність».

Більшість експертів побачили в посланні президента ознаки розпочатого транзиту влади в Росії. Так вважає російський політолог Дмитро Орєшкін:

Я думаю, що Путін стелить соломку під один з варіантів транзиту влади – від Путіна до Путіна



«Я думаю, що Путін стелить соломку під один з варіантів транзиту влади – від Путіна до Путіна. Йдеться про те, що більше повноважень передається в руки прем'єра, він призначає своїх міністрів сам, як вважає за потрібне, без жодних консультацій і не підкоряючись президенту», – пояснює політолог. За його словами, формально при цьому Путін наголошує, що повноваження президента залишатимуться важливими, але політолог нагадує, що так уже було в недавній російській історії, коли прем’єр і президент мінялися місцями.

Наступний президент, не важливо, яке у нього буде прізвище – Медведєв, Волков, Зайцев, Лісіцин або просто Звєрєв, – все одно цей президент буде в руках у прем’єра Путіна м’яким, плюшевим і щільно сповитим



«Ми ж з вами пам'ятаємо, що в 2008-2012 роках Володимир Володимирович Путін чудово керував країною як прем'єр, навіть не маючи цих конституційних послаблень. А зараз він їх все-таки намагається організувати, і вже ніяких сумнівів немає в тому, що ці додаткові переваги для прем'єра в руках у Володимира Володимировича Путіна будуть використані. Тобто наступний президент, не важливо, яке у нього буде прізвище – Медведєв, Волков, Зайцев, Лісіцин або просто Звєрєв, – все одно цей президент буде в руках у прем’єра Путіна м’яким, плюшевим і щільно сповитим», - вважає Дмитро Орєшкін.

Медведєв більше не прем’єр

Путін запропонував прописати в Конституції повноваження Держради – органу, який об’єднує глав суб’єктів федерації. При цьому президент не уточнив, що він конкретно має на увазі і якими конституційними повноваженнями повинна буде володіти Держрада. Зараз цей орган, як правило, збирається раз на рік або рідше і грає тільки консультативну роль.

Однак цей пункт послання Федеральному зібранню став більш зрозумілий через кілька годин після виступу Путіна. Коли його поправки аналізувалися і розбиралися на цитати раптово прийшла новина про відставку російського уряду. При чому відразу ж за цією новиною пішла інша – а саме та, що Дмитро Медведєв тепер займе пост заступника голови Ради Безпеки Росії.

Путін нагадав, що сам він, як президент, є головою Радбезу. Таким чином, Медведєв буде його заступником, а в Росії з’явиться новий голова уряду. Хто ним стане поки не ясно. Путін доручив уряду виконувати обов’язки до формування нового кабінету ...

Між тим Росію чекає в найближчому майбутньому референдум, що стосується поправок до Конституції.