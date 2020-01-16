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16 січня 2020, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Путін призначив Мішустіна новим прем’єр-міністром Росії

Мішустіна (п) призначили прем’єр-міністром Росії

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Президент Росії Володимир Путін призначив на посаду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. Відповідний указ 16 січня опубліковано на сайті російського президента.

Зазначається, що указ набирає чинності в день підписання.

Раніше сьогодні кандидатуру Мішустіна затвердила Державна дума Росії.

Напередодні кандидатуру Мішустіна вніс до нижньої палати російського парламенту президент Росії Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, що мають змінити політичну систему країни.

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