Путін призначив Мішустіна новим прем’єр-міністром Росії

Президент Росії Володимир Путін призначив на посаду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. Відповідний указ 16 січня опубліковано на сайті російського президента.

Зазначається, що указ набирає чинності в день підписання.

Раніше сьогодні кандидатуру Мішустіна затвердила Державна дума Росії.

Напередодні кандидатуру Мішустіна вніс до нижньої палати російського парламенту президент Росії Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, що мають змінити політичну систему країни.