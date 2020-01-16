Кандидата у прем’єри Росії внесли в базу «Миротворця» за незаконне відвідування Криму

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Росії Михайло Мішустін внесений в базу українського сайту «Миротворець» за відвідування анексованого Криму в обхід українського законодавства.

Відповідна інформація опублікована на сайті «Миротворця».

Михайло Мішустін наразі є керівником Федеральної податкової служби Росії. Він відвідував анексований Крим у серпні 2015 року.

Кандидатуру Мішустіна 15 січня вніс до нижньої палати російського парламенту президент Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, які радикально змінюють політичну систему країни.