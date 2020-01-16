У владній партії Росії підтримали кандидата, висунутого Путіним на прем’єра

Державна дума Росії 16 січня розгляне кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду голови уряду. 15 січня її вніс до нижньої палати російського парламенту президент Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, які радикально змінюють політичну систему країни.

Уранці 16 січня перед пленарним засіданням Мішустін зустрівся з фракціями.

Фракція «Єдиної Росії», яка має більшість у Держдумі, одноголосно проголосувала за кандидатуру Михайла Мішустіна на пост прем’єра. Про це повідомив журналістам її керівник Сергій Неверов. 15 січня про підтримку Мішустина заявив лідер іншої фракції, «Справедливої Росії», Сергій Миронов.

Кандидатуру Мішустина на засіданні парламенту оголосить повноважний представник президента Гаррі Мінх. Для схвалення кандидатури Мішустина треба щонайменше 226 депутатів.

Якщо депутати затвердять Мішустина на посаді прем’єра, він формуватиме новий уряд. До цього тимчасово виконувати обов’язки міністрів будуть члени кабінету Медведєва. Сам Медведєв указом Путіна призначений тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єра.