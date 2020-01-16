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16 січня 2020, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Держдума Росії затвердила кандидатуру нового прем’єра

Напередодні кандидатуру Михайла Мішустіна (на фото) вніс до нижньої палати російського парламенту президент Росії Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку

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Державна дума Росії на засіданні 16 січня переважною більшістю голосів затвердила кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду голови уряду Росії.

«За» голосували 383 депутати, утримався 41 депутат, «проти» не було нікого.

Голова Держдуми В’ячеслав Володін зазначив, що таке сталося вперше в історії Росії – при призначенні всіх колишніх прем’єрів голоси «проти» були.

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр РФ Дмитро Медведєв. Кремль, Москва. 15 січня 2020 року
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«Кандидатура, запропонована президентом, об’єднала всіх», – сказав Володін, додавши: «Безумовно, це підтримка президента».

Утрималися депутати від КПРФ, решта фракцій голосували «за».

Напередодні кандидатуру Мішустіна вніс до нижньої палати російського парламенту президент Росії Володимир Путін після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, що мають змінити політичну систему країни.

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