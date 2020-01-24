(Друкуємо мовою оригіналу)

5 лет назад российские гибридные силы обстреляли Мариуполь реактивными снарядами. Десятки человек погибли, сотни получили ранения. СБУ и международная организация Bellingcat установили, что обстрелы планировались и проходили под командованием кадровых российских военных. Имена многих из них были установлены. Однако пока за обстрел на лаву подсудимых попал только 1 человек. Его обвинили в корректировке огня и приговорили к 9 годам лишения свободы. Правда он уже вышел на свободу.

Темным, страшным, без света, с разбитым зданиями и машинами, со снарядами на улице, с лужами крови и с запахом горелого вокруг – таким запомнила 24 января 2015 года микрорайон «Восточный» в Мариуполе руководитель городской арт-платформы «ТЮ» Диана Берг. Вспоминает, что в тот день она впервые попала в этот микрорайон.

Мы хотели помогать, а пришлось спасаться самим

«Мы хотели помогать, спасать, что-то делать, а пришлось спасаться самим – вечером там снова были обстрелы, мы спрятались в церкви, было темно, громко, долго и очень страшно», – вспоминает Диана Берг.

Российские гибридные силы обстреляли «Восточный» из реактивных систем залпового огня. 31 человек погиб, еще 118 получили ранения.

Уже вечером того дня в СБУ заявили, что контрразведка перехватила телефонные разговоры боевиков группировки «ДНР», что подтверждает их причастность к обстрелам. На записи боевик с позывным «Террорист» говорит другому боевику с позывным «Пепел», что тот должен обстрелять блокпост украинских военнослужащих в микрорайоне «Восточный», несмотря на предупреждения, что там рядом находятся жилые многоэтажки.

О том, что обстрел велся с территории, подконтрольной российским гибридным силам, в тот же день заявили и в ОБСЕ. В отчете мониторинговой миссии говорилось, что ракеты РСЗО «Град» были выпущены из северо-восточного направления, из района села Октябрь, а ракеты РСЗО «Ураган» – с восточного направления, из района села Заиченко. Оба населенных пункта контролируются группировкой «ДНР».

Интересно, что российские СМИ неохотно цитировали этот отчет ОБСЕ. Некоторые дали информацию без уточнения, что обстрел был с подконтрольной боевикам территории, а некоторые вообще сообщили, что снаряды прилетели со стороны позиций украинских войск.

Через несколько дней СБУ обнародовала еще один телефонный разговор боевиков, в котором речь шла о том, что реактивные системы залпового огня нужно спрятать, а когда потемнеет – вывести на территорию России.

Обстрел Мариуполя организовали россияне – результаты расследования

В мае 2018 года практически одновременно СБУ, а также международная организация Bellingcat опубликовали расследование, которое основывается на перехваченных переговорах боевиков и российских военных накануне 24 января и непосредственно в день событий. В нем говорится, что практически целиком и полностью обстрел Мариуполя – это дело рук России. Установки, из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрела, а руководство действиями артиллерии осуществляли высокопоставленные российские офицеры и генералы.

В частности, с территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Степан Ярощук. В оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник Вооруженных сил РФ Александр Цаплюк, позывной «Горец». Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник российской армии Максим Власов, с позывным «Югра».

Одиннадцати военнослужащим Вооруженных сил РФ, а также их пособникам из числа боевиков группировки «ДНР», было сообщено о подозрении в совершении теракта и ведении агрессивных военных действий, заявлял 7 мая 2018 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак.

Осудили только корректировщика, и он уже на свободе

Однако пока единственным, кто понес ответственность за обстрел микрорайона «Восточный», остается бывший сотрудник ГАИ Мариуполя Валерий Кирсанов. Уже через 2 дня после обстрела правоохранители опубликовали видео его допроса, где он признался, что сотрудничал с боевиками – передавал координаты размещения Вооруженных сил Украины.

Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал Пеплу, что они промахнулись на 1 километр

«По блокпосту на Таганрогской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром, ориентировочно часов в 8. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал Пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Погибло много людей», – говорил во время допроса Валерий Кирсанов.

В 2016 году суд приговорил Валерия Кирсанова к 9 годам лишения свободы. Однако 15 августа 2019 года он вышел на свободу. Ему пересчитали время пребывания в СИЗО согласно «закону Савченко» – один день в СИЗО приравняли к двум дням лишения свободы.