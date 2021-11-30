Путин одобрил: какие товары из Донецка и Луганска могут «экспортировать» в Россию?

Артур Гмыря, Ирина Кобец

На фоне накопления военной мощи на границах Украины Россия признает де-факто российскими товары, произведенные на оккупированных территориях Донбасса. Такой указ Владимир Путин подписал 18 ноября, и мы уже кратко анализировали, почему это произошло. Согласно этому решению, товары из ОРДЛО даже можно включать в госзакупки России. Но одновременно с этим в оккупации – высокая безработица, многие предприятия остановлены, а завозят туда даже простейшие овощи (осенью в Донецке и Луганске вообще случился картофельный кризис). Но все же, определенное производство в ОРДЛО есть. До сих пор бесспорным был лишь вывоз с оккупированных территорий угля. Радио Донбасс.Реалии предлагает вам обширную инспекцию по рынку неподконтрольной части Донбасса: есть ли что-то еще, что оттуда можно вывозить на продажу?

Может, россиян интересует еда?

Очевидно, что кормить, как минимум, население оккупированных территорий чем-то нужно – возможно, этими продуктами оккупационные администрации и собираются угостить россиян? Здесь сразу объясним, что отрезанные от Украины части областей далеко не всем обеспечивают себя самостоятельно. Например, из России туда завозятся самые простые овощи: картофель, морковь, капуста, лук. Поэтому эти продукты, которые являются самыми дешевыми на свободной части Украины, в ОРДЛО дороже. Завозят также сладости, крупы, алкоголь. Кофе довольно часто попадается «контрабандный», то есть украинский.

На месте же есть производство молочных продуктов, яиц, мяса и колбас, хлеба. Цены на товары вы можете сравнить с украинскими здесь.

Пенсионер из Енакиево Алексей Иванович говорит, что большая часть продуктов все же из России, но и у них некоторое производят.



«В общем, намного лучше, чем в 2014-ом, когда хлеба было негде купить, сейчас все есть – только денег не напасешься, цены растут. У нас даже уже рафинированное масло начали выпускать, колбасную продукцию делают в Горловке на базе «Щирий кум» (фирма переехал в Мариуполь, а вот завод группировка «ДНР» экспроприировала – ред.), Енакиевский мясокомбинат выпускает неплохие колбасы. Мясо птицы вроде бы тоже всегда есть – в основном, Шахтерская птицефабрика. Хлеб пекут, молоко продают и объявления соответствующие появились на улицах: требуется на работу такой-то», – рассказывает он.

«Хлебобулочные изделия (хлебзаводы Донецк и Новоазовск), молоко, кефир (в основном, «Добрыня», куриные продукты (Шахтерская птицефабрика), колбасы, свинина, говядина (Енакиевский мясокомбинат), яйца, мёд, сыр, конфеты (в частности, «Лаконд», Луганск), печенье. Есть трикотаж Шахтёрский, на рынке продают – шьют сорочки для женщин... Такое», – делится дончанка Екатерина.



«Да, разные бабушки, которые не получают украинскую пенсию, а только от «ДНР», сводят концы с концами при наших ценах. В плане товаров жизнь наладилась, но морально люди убитые, стреляют каждый день», – подытоживает Алексей Иванович.



Возможному экспорту продуктов из Донецка и Луганска удивляется наша слушательница с оккупированной территории: «Просто смешно. Я беру здесь сливочный маргарин «Олком», который выпускает «Київський маргариновий завод», он и у вас есть. А написано так, будто его импортирует Ростов-на-Дону, а потом, наверное, из Ростова перевозят сюда с переклеенными наклейками. А наклейки (оригинальные – ред.) – українською мовою. А молочка, которую здесь выпускают, на которой написано «ДНР» – я ее взяла, потом, простите, живот от нее болел. Или возьмем шоколад: в Украине его не сравнить с шоколадом и шоколадными конфетами, которые продают здесь, даже российскими – это «г» на палочке. Нет тут качественных продуктов: чем они могут торговать? Здесь люди берут белорусское масло, сыр твердый – российский».

Рассмотрим подробнее местную продукцию.

Мясо. Из личного общения и попавшихся на наши глаза комментариев – жители оккупированных территорий хорошо отзываются о курице Шахтерской птицефабрики, по крайней мере, нареканий на нее, в отличии от многих продуктов, не было. И вправду, продукция птицефабрики встречается в большинстве магазинов оккупированной части Донбасса при том, что, как заявляет предприятие, имеется еще и 50 фирменных магазинчиков.

По словам так называемого министерства агропромышленной политики группировки «ДНР», в год предприятие производит более 20 тыс. тонн мяса цыпленка бройлера – это около 70% от общего объема производства и свыше 30% от всего мяса птицы, которое потребляется на оккупированной части Донецкой области. Поэтому вряд ли речь может идти об экспорте в Россию. Во-первых, если птицефабрика производит 20 тыс. тонн мяса цыпленка и это 70% от всего объема на рынке ОРДО, то общий объем производства – примерно 28 тыс. тонн, а вот потребление, опять же примерно, на уровне 66 тыс. тонн. Исходя из этих цифр, подконтрольная российским гибридным силам территория производит примерно 42% мяса цыпленка от общего потребления. Вряд ли с такой недостачей есть возможность экспортировать что-то в Россию.

Енакиевский мясокомбинат чувствует себя намного лучше, чем его брат по городу металлургический завод (расскажем о нем ниже). Информации про 100% мощности нет, но енакиевские колбасы также заполняют магазины городов, тот же «Первый республиканский супермаркет», и продаются в фирменных магазинах. Местные, в основном, хорошо относятся к колбасам ЕМК. Возможно, вот он, один из претендентов на статус «продается в РФ»? Пока на прилавках в России эти колбасы не наблюдались. Но теперь по документам они приравняны к российским.



Овощи. С ними в ОРДЛО все очень плохо, если не учитывать заявления первых лиц группировок. Овощи приходится тотально импортировать.



«Здесь все выращивают, но не в таком количестве, этого совсем не хватает. Из России везут, с Курской, Краснодарской, Белгородской областей везут картошку, морковку, капусту и другие овощи», – рассказывает пенсионер из Енакиево.



Тут вроде бы и нет «вины» региона, его захваченная часть никогда и не была аграрной. Только до этого овощи завозили из других частей Украины чуть дешевле – теперь из России и дороже.

Поэтому в этом секторе с экспортом можно сразу поставить жирную точку.



Полуфабрикаты и молочка. Тут условный победитель – «Геркулес», выпускающий продукцию под брендами «Добрыня» и «Диканька». Легендарные донецкие пельмени уже и так продаются в России, их можно заказать в интернете. «Торгуем нашей молочкой, колбасами, мороженным, полуфабрикатами, тушеными консервами. Из-за военных действий территория продаж сократилось. Руководство с российскими производителями заключает договоры, и мы торгуем с внешним поставщиком. Рыбной консервой, сгущенкой и т.д», – поделилась с Радио Донбасс.Реалии супервайзер донецкого «Геркулеса».



На неподконтрольной территории «Геркулес Moloko» имеет свою сеть на 79 магазинов. Сейчас там популярны мемы о том, как вывеска Moloko появляется на всех знаковых объектах Донецка – «Донбасс Арене», цирке... Это потому, что сеть разрастается большими темпами в то время, как все вокруг, в основном, приходит в упадок.

Moloko связывают с бизнесменом Игорем Андреевым, другом главаря группировки «ДНР» Дениса Пушилина. На постоянной основе в сети представлено более 18 тысяч наименований товаров.

Почему тогда победитель условный? Много очень уж плохих отзывов о геркулесовых пельменях, мороженном и тем более варениках ходят в сети, например: «Стоимость высокая, а качество, текстура и вкус фарша – отвратительные! Тесто плохое и разлазится еще до готовности фарша». Много и позитивных комментариев вроде «Одни из немногочисленных любимых пельменей». О вкусе можно спорить вечно, но мы нашли еще одну компанию в оккупации, которая не выживает, а по размаху деятельности может что-то предложить России.

Примерно так же дела обстоят и с молоком, от «Геркулеса» оно продается под маркой «Добрыня». Есть ещё «Володарское» – оно вроде как составляет конкуренцию «Добрыне» – но на самом деле это продукция всё того же Донецкого молочного завода №2, где производится и «Добрыня». Что интересно, молочку от «Добрыни» и «Володарского» на российских сайтах найти уже не удалось. Что смутило россиян в местной молочке – неизвестно.

Интересная деталь об этом молоке: в 2019-ом один из сотрудников молочного завода признался блогеру Фашику Донецкому, что из-за недостачи местного молока стали закупать сухое из России, но оно оказалось «хламом». Правда, этот комментарий скорее образный – слишком уж много метафор:



«Живого молока не хватало, начали закупать сухое в РФ. Сухое тоже хламом оказалось, потому что для жирности в молоко добавляли чуть ли не всю таблицу Менделеева – иначе это была белая вода. С кефиром также ж*па, потому что бактерии из РФ были то ли больными, то ли контуженным. Чтобы это скрыть и выпускать хоть что-то похожее на кефир, приходилось туда кучу химических добавок добавлять. Состав сухих смесей для йогурта очень похож на формулу ракетного топлива. Сырки и сырная продукция – злое зло. Точнее, ядовитое зло. Сырок, который выпускает «Добрыня», – это по сути российский загуститель, который горит и дымит, как будто пластиковую бутылку подожгли», – рассказал тогда блогеру один из работников завода.

Но может, России нужны донецкий металл и машины?

Металлургия – когда-то визитная карта Донбасса. Один из бывших титанов украинской металлургии, Енакиевский металлургический завод, после начала боевых действий то работал, хоть далеко и не в полную мощность, то останавливался, в последний раз производство остановилось в феврале 2021-го, по данным сепаристских СМИ. После почти восьмимесячного простоя завод опять частично запустили, заявляют они, и приводят слова начальника ЕМЗ: на сегодняшний день работает только один конвертер из трех, а также две установки печь-ковш и две машины непрерывного литья заготовки. То есть завод работает приблизительно на 30-40% от своей мощности. На видео подконтрольных «ДНР» каналов на заводе кипит работа. Но местные работники немного иначе описывают обстановку:



«Потихоньку работаем, главное, что все не стоит в заброшенном состоянии», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии один из работников Енакиевского металлургического.



«В Донецке металлургический работает, в Харцызске, Макеевке, также везде коксохимы работают, но все не на полную мощность, по чуть-чуть. Главный вопрос: куда сбывать продукт – понемногу продаем в Абхазию, как-то что-то крутится, но вопрос открыт», – подытоживает работник ЕМЗ.

Схожая ситуация и с Макеевским метзаводом: его останавливали, а потом опять запускали – и так по кругу.



«Из-за неритмичной поставки квадратной заготовки мы прокатывали 15-20 тыс. тонн проволоки в месяц при мощности в 75 тыс. тонн (то есть работали на 20-25% от своей мощности – ред.)», – рассказал в сентябре начальник стана (стан – машина, деформирующая металлы между вращающимися валками) Михаил Сторублев каналам группировки «ДНР».



По данным оккупационных сил, на сентябрь 2021-го на заводе работают 1511 человек. Но это проверить сложно, как таковых видео активной работы МТЗ нет, только снимки отдельных рабочих и маленьких групп. Также нужно понимать, что Макеевский метзавод – это доменный цех, мартеновский цех, блюминговый цех и прокатные станы. В прокатный цех входят три стана, сейчас работает только один стан 150 и то далеко не на всю мощность, стан 350 обещают запустить. Что же с доменным цехом, мартеновским, блюминговым – администрация не сообщает, а по словам местных, они работают, но почти под нулевой результат. Дело в том, что останавливать мартеновскую печь нельзя: она сразу же разрушится при повторном нагреве, а если повезет, на ее повторный разогрев может уйти месяц.



Лучше всех из крупных предприятий выглядит Зуевский энергомеханический завод. Он простаивал почти семь лет, и в марте 2021-го запустился литейный цех, сообщали СМИ, подконтрольное группировке «ДНР». А по заявлению «министра промышленности ДНР», завод заключил контракты на поставки 50 тыс. тонн чугуна в Турцию. Скорее всего, речь идет о поставках по российским документам, а то и просто о перепродаже через российские фирмы (даже физически отправить товар в Турцию отсюда невозможно – нет порта). Один литейный цех – это капля в море от завода, на котором до войны работало приблизительно 4,5 тыс. человек, но на фоне остальных он смотрится очень успешным кейсом, который расхваливали подкдонтрольные России СМИ. На видео и фото цех изображается в активной работе.

Знаменитый Алчевский металлургический комбинат уникален еще и тем, что там проходили забастовки работников – редкое явление для подконтрольных «ЛДНР» территорий. В июне 2020-го там остановили единственную работающую доменную печь №5, и работники вышли на забастовку из-за систематических задолженностей по заработной плате. Весной этого года акция повторилась в большем масштабе: люди с января до апреля работали бесплатно, они говорили, что «происходит самый настоящий геноцид». Завод на тот момент находился под контролем «Внешторгсервиса» Сергея Курченко, как и все прибыльные угольные шахты ОРЛО.

В 2021-м Россия отстранила Курченко от управления предприятиями оккупированной части Луганщины, сбросив на него весь социальный негатив (это, впрочем, не помешало «МГБ» преследовать активистов), а вместо него из России был назначен новый управляющий Сергей Юрченко (это главарь «ЛНР» Пасечник называл «привлечением инвестора»). Юрченко начал выплачивать задолженности и частично запустил в работу АМК.

«Алчевские металлурги запустили кислородно-конвертерный цех и выплавили первые после длительного простоя 300 тонн стали», – сообщила подконтрольная группировке «ЛНР» администрация завода. Но в вк-группах некоторые сотрудники АМК пишут, что говорить о постоянной выплавке металла не приходится: «Хватило на одну плавку, а потом он встал из-за котла. Вот это и есть победа и пропаганда», «Вообще-то на две. И не из-за котла, а из-за доменой печи», «В любом случае, АМК по-прежнему не работает».

Химия и полуразрушенный гигант на (когда-то) 4 тысячи рабочих мест

По официальным данным формирования «ДНР», горловский химконцерн «Стирол» перезапустил производство впервые после начала войны 18 ноября 2021 года, считайте, на днях. Два цеха будут выпускать лакокрасочную продукцию и изделия из полимеров. А житель Горловки Павел Яковлевич говорит, что химзавод у них работает уже давно, но долго делали только фармацевтику, а теперь частично возобновят производство химии. До войны «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе, на нем работало более 4 тыс. человек.



Но если довериться фотографиям блогера «Фашика Донецкого», часть «Стирола» уже превратилась в руины.



Он утверждает, что два цеха, которые, по словам СМИ «ДНР», запустили, де-факто только готовятся к запуску, а большую часть техники, говорят местные работники, «распилили» или уже давно вывезли в Россию. Факты вывоза в Россию оборудования с оккупированных территорий за время войны действительно фиксировались.



Лучше всего в Горловке, по словам боевиков, функционирует коксохимический завод: на нем работают 800 человек, обеспечивая примерно 70% от мощности завода. Но доказательств в сети этого мы не нашли. Местные жители подобные цифры не подтверждают.



А вот насчет работы Макеевского коксохима никаких данных, кроме того, что его опять запустили, нет. Оккупационная администрация лишь говорит, что макеевский кокс на 100% востребован, в основном, металлургическими производствами ОРДЛО, но о том, насколько эффективно работает сам завод, ни слова. Если же основываться на данных одного из работников Енакиевского металлургического, Макеевский коксохим работает, но далеко не на полную мощность, ибо на оккупированной территории попросту нет такого большого спроса на кокс, который могут обеспечить коксохимы.

Пару слов о фармацевтике. Выше мы упомянули об остатках этого производства на «Стироле», и дончане говорят, что действительно наталкивались в аптеках на дезинфицируеющие средства этого предприятия. Кроме него, в Луганске работает «Лугмедфарм». Его производство ограничивается очень простыми препаратами – это настойки (валериана, пустырник, солодка и так далее), разные инфузионные растворы, йод, зеленка, перекись водорода. Они продаются по крайней мере в аптеках Луганска, но, похоже, даже в Донецк не доезжают. Например, одной только настойки валерианы в донецкой аптеке нашлось 13 – из Москвы, Твери, Тулы. Вряд ли Россия испытывает недостаток этой фармпродукции.

Не классика, но кормит

Активно и успешно в Донецке работает «ДонФрост» под торговой маркой NordFrost: «Их холодильники и морозильные камеры у нас в каждом магазине техники», – рассказывает пенсионер из Енакиево Алексей Иванович. На фоне большинства заводов эта фирма значительно преуспела, потому что ее холодильники уже продаются на многих сайтах России, например, в «Эльдорадо». Только вот владелец успешной кампании не в Донецке, а в России – это холдинг «Диорит».

Наверное, лучшее, что сейчас есть на территории ОРДЛО из промышленности, – Харцызский сталепроволочно-канатный завод «Силур». Его продукция не просто сертифицирована и активно продается в России, но и выставлялась на довольно престижной международной выставке в Москве «Металл Экспо» с 7 по 11 ноября, а в Москве не каждый «министр ДНР» бывал. По аналогии с «ДонФростом», «Силуром» владеет не группировка «ДНР» – уже два года как он передан российской ООО «Ростэкспоснаб».

Что будет дальше

Таким образом, все «нужное» уже давно находится в собственности фирм из Росссии, а оккупационные администрации управляют более проблемными активами. Если опираться на слова местных жителей, работников и даже на данные самих группировок, ни один из перечисленных нами заводов не работает и на половину – только Горловский коксохим загружен на 70%. По словам журналиста интернет-издания «Спектр» Дмитрия Дурнева, который бывает на оккупированных территориях, большая часть заводов стояли полтора года, предприятия ушли в кому, потому что у них «загадочным образом» ушли оборотные средства.



«Сейчас в течении нескольких месяцев завозили сырье, обеспечивали оборотными средствами, чтобы опять начать производство, но это очень тяжело раскачивать. По моим данным, в Алчевске печь запускал мастер, которому 85 лет, то есть нет специалистов вообще. Заводы запускают громко, но буквально на два дня, потому что временами попросту нет сырья, чтобы они работали хотя бы неделю. Ситуация очень тяжелая», – говорит он.

Зачем Россия узаконивает сертификаты товаров с оккупированных территорий?



Дурнев считает, что по факту ничего не меняется: «Никогда не было проблем с потоком передачи, например, руды или продукции металлургического комплекса, кокса, угля. Это всё активно вывозилось с помощью теневых схем. Просто данный указ вводит это в какое-то легальное поле».



А представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш считает, что Москва не заинтересована в процветании Донбасса и делает все, чтобы в ОРДЛО жилось как можно хуже – и люди выезжали в Россию, потому что та переживает демографический кризис и кризис рабочих рук. Главное в кремлевских планах относительно Донбасса, говорит Гармаш, – «выкачать ресурсы оккупированной части Донбасса и затем вернуть этот уничтоженный регион Украине».

Министерство иностранных дел Украины отправило в Москву ноту протеста по поводу указа Путина о допуске товаров из ОРДЛО в Россию: в заявлении говорится, что этот шаг демонстрирует «целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство». А министр Дмитрий Кулеба добавил: «Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей».

А спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович поставил нынешний указ президента России в один ряд с введением в ОРДЛО рубля, выдачей паспортов жителям оккупированных территорий и привлечением дончан и луганчан к выборам в российскую Госдуму.

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