«Нет тут качественных продуктов»: зачем тогда Путину товары из Донецка?

Ангеліна Аредова

Россия признала товары, произведенные на оккупированных территориях Украины – и даже включит их в госзакупки. Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: там он поручил приравнять произведенные там товары к российским. Зачем это ему? Это что, признание «республик»?

«Этим указом Путин будто бы говорит: «Я делаю первый шаг к признанию государственности «ЛДНР». Это как моральный фактор, что «Россия не бросила вас, вы держитесь». С другой стороны, указ – проверочный шаг для того, чтобы посмотреть на реакцию коллективного Запада», – комментирует в эфире Радио Донбасс.Реалии исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Цель – плюнуть в сторону Украины и сказать, что мы (Россия) продолжаем интеграцию этих территории. Ни о каких серьезных денежных потоках речи не идёт, это можно сказать точно», – добавляет Денисенко.

Что же такого из ОРДЛО можно продавать в Россию?

Журналист российского издания «Спектр» Дмитрий Дурнев, который бывает на подконтрольных российским гибридным силам территориях, считает, что в реальности существенных изменений не будет: товары и так возили через границу в Россию и из нее.

«Фактически ничего не меняется. Никогда не было проблем с потоком передачи, например, руды или продукции металлургического комплекса, кокса, угля. Это всё активно вывозилось с помощью теневых схем. Просто данный указ вводит это в какое-то легальное поле», – прокомментировал журналист.

«Они и так гоняли уголь, – говорит о том же слушатель из Донецкой области. – Ну вот мы будем так делать, так делать... Недавно я слушал блогера, который общался с боевиками «ДНР» – так у них там не очень радужные настроения: они ждут что завтра-послезавтра из Россия сдаст со всеми потрохами».

Слушательница с оккупированной части Донецкой области рассказывает в эфире Радио Донбасс.Реалии: «Просто смешно. Я беру здесь сливочный маргарин «Олком», который выпускает «Київський маргариновий завод», він і у вас є. А написано так, будто его импортирует Ростов-на-Дону, а потом, наверное, из Ростова перевозят сюда с переклеенными наклейками. А наклейки (оригинальные – ред.) – українською мовою. А молочка, которую здесь выпускают, на которой написано «ДНР» – я ее взяла, потом, простите, живот от нее болел. Или возьмем шоколад: в Украине его не сравнить с шоколадом и шоколадными конфетами, которые продают здесь, даже российскими – это «Г» на палочке. Нет тут качественных продуктов: чем они могут торговать. Здесь люди берут белорусское масло, сыр твердый – российский».

Что это означает для Украины

Экономист Алексей Кущ подчеркивает, что речь не идет о принятии документа на международном уровне: Россия будет признавать сертификаты группировок «ЛДНР» только в своем государстве.

«Раньше они пользовались поддельными сертификатами о происхождении продукции (в частности, по углю – ред.). В связи с этим указом Россия будет признавать сертификаты с неподконтрольных территорий. В рамках российского законодательства, предприятия, которые с ними сотрудничают, будут обладать условной легальностью, – говорит Алексей Кущ. – В сертификате будет написано, что, допустим, данный уголь или металл был вывезен из шахты Донецкой области на территорию России и уже потом перепродан».

По мнению эксперта Вадима Денисенка, в ближайшее время никаких действий по признанию ОРДЛО независимыми со стороны России не последует.

«Никакого признания ЛДНР дальше не будет. Всё останется так, как есть. Единственное, что сейчас делает Российская Федерация, – заставляет Украину сесть за стол переговоров с лидерами «ЛДНР», – считает исполнительный директор Украинского института будущего.

МИД Украины направил ноту протесту России из-за указа о товарах из ОРДЛО. Такие действия в министерстве расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

О противоречии указа Минским договоренностям заявил «Укринформу» спикер МИД Германии Кристоф Бургер.

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