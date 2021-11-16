Россия недовольна результатами «переписи» в оккупированном Донецке. Почему? 

Артур Гмыря

В октябре 2019-го Россия решила переписать население оккупированной части Донбасса. Социологи объясняли, что ни о какой настоящей переписи под дулами автоматов (как и о референдуме или выборах) не может быть и речи – тем не менее, в Донецке и Луганске были переписчики, бланки, опасения местных (информацию выведывают!) и громкие заявления боевиков, что это для «построения республики». Но прошло два года – а результатов так и не дождались. А недавно лидер вооруженного формирования «ДНР» заявил: их и не будет. «Погрешность нашли». Почему Кремль не довел до конца свою акцию?

– Думаю, хотят выведать наши доходы, чтобы сократить зарплаты и пенсии.

– Если ко мне пожалуют, я захворала. Открывать не буду никому!

– Квартир-то пустует много. Вот хотят точно убедиться, сколько.

Это слова жителей Луганска о готовящейся переписи населения в октябре 2019-го. Тогда к анонсированной акции относились с недоверием: многие не хотели давать свои данные оккупационной администрации. Для чего она их собирает – версии были разные, но в достоверность цифр опрошенные Радио Донбасс.Реалии не верили: «Может, хотят узнать реальную цифру жителей, но нарисуют для публики, конечно, что-то такое феноменальное».

Но не нарисовали вообще ничего

11 ноября главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что публикации результатов не будет:

«Была выявлена очень серьезная погрешность в рамках подведенных итогов, поэтому руководствоваться в полной мере данной переписью у нас не получилось», – констатировал Пушилин.

До этого обнародование результатов уже неоднократно переносили: в июле так называемый министр экономического развития группировки «ДНР»заявлял, что подведение итогов «переписи» остановила пандемия.

«Что касается переписи – я не скажу, что это был ошибочный шаг, но он внес определенное понимание того, что в рамках воюющего государства не существует таких методик, которые исключили бы ту погрешность, которая присутствовала», – заявил теперь Пушилин.

Проводили «перепись» и на оккупированной части Луганской области, но там интрига пока сохраняется: данные тоже до сих пор никто не опубликовал, но заявлений про окончательный отказ не было. Изначально предполагалось, что итоги акции опубликуют до 30 апреля 2020 года.

А была вообще «перепись»?

По данным оккупационных администраций, так называемую перепись проводили с 1 по 14 октября 2019 года. Больше 7000 тысяч переписчиков и тысячи пунктов переписи использовали, чтобы узнать, сколько же человек осталось в ОРДЛО. Боевики сообщали, что процесс охватит все населенные пункты республики: «Предполагается опрос переписчиками граждан посредством обхода домохозяйств, также будут работать стационарные участки».

Медиа группировок сообщали, что цель «переписи» – сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан.

У российских каналов особого ажиотажа вокруг темы «переписи» не было – только НТВ посетил оккупированные территории в эти дни.

По регламенту, который заявляли группировки «ЛДНР», если в жилом помещении не удалось никого застать дома, переписчик оставляет информационную листовку, в которой сообщает: к вам приходили, и предлагает позвонить и договориться о встрече в удобное время или посетить стационарный участок.

Пенсионер из Горловки Павел Валерьевич впервые о переписи услышал от Радио Донбасс.Реалии сейчас.

«Ко мне никто не приходил и записку в моих дверях никто не оставлял, к тому же, никуда не приглашали. И мои знакомые тоже ничего подобного не говорили – не знаю, что там за перепись была. Может, это на публику только сделали, как ты нас перепишешь? Я не думаю, что ее кто-то делал – Пушилин еще тот черт хитрый», – говорит пенсионер.

Похоже отвечает и Валерия Андреевна, тоже пенсионерка из Горловки.

«А разве была какая-то перепись, – недоумевает пенсионерка, – ну, не знаю, как у других, а к нам никто не приходил и бумажек никаких в почтовом ящике не было. Но мы могли и пропустить такое событие – часто выезжаем в Россию»

Возможна ли релевантная перепись на оккупированных территориях?

Заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии НАН Украины Людмила Черенько объясняет, что главной проблемой является достоверность данных, которую очень сложно проверить в ОРДЛО.

Когда идет война и люди боятся сказать лишнее слово, они обычно либо скрывают информацию, либо искажают ее

«Основной принцип переписи – записывать со слов человека, никогда никто не проверяет никаких документов, а в ситуации, когда идет война и люди боятся сказать лишнее слово, они обычно либо скрывают информацию, либо искажают ее. И это произойдет, даже если честно заходить в каждый дом», – объясняет эксперт.

В 2019-м Людмила Черенько уже прогнозировала, что реальные данные псевдопереписи не будут опубликованы. Но возможно, для внутреннего пользования их все-таки используют. «Они заинтересованы показать России, что там живет больше людей, чем на самом деле, чтобы получать соответствующее финансирование», – отметила тогда Черенько.

Руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии НАН Украины Александр Гладун считает, что возможность провести достоверный пересчет населения была – «тут все зависит от организации и возможностей».

Другой вопрос, что они получили – и хотят ли они это показывать. Возможно, цифры слишком расходятся, или узнали, что там проживает очень мало людей

«Дело в том, что самопровозглашенные республики после того, как провели «перепись», ничего про нее даже и не писали, у нас нет как таковой информации для анализа. Другой вопрос, что они получили – и хотят ли они это показывать. Возможно, цифры слишком расходятся, или узнали, что там проживает очень мало людей, – предполагает эксперт. – Общую цифру можно нарисовать, сказать что угодно, но если давать более детальную информацию, например, возрастно-половую структуру – тут подделать уже что-то сложно. У специалистов возникнет слишком много вопросов, если они увидят такие данные».

Демограф говорит – даже было бы интересно посмотреть на данные, добытые Кремлем:

«Нам бы было очень интересно, если бы они хоть что-то дали. Та же Россия в Крыму проводила перепись почти сразу после аннексии. Теперь они проводят у себя в стране опять, но по «ДНР» и «ЛНР», к сожалению, нет никакой информации», – констатирует Александр Гладун.

* * *

«Я прямо не знаю, что делать. Ехать и отмечаться? Они же после переписи при продаже могут требовать налоги с нас как с нерезидентов» – беспокоился переселенец Владимир в 2019-м. Его опасения в этом плане не оправдались – оказалось, что результаты «переписи» не устроили даже сами подконтрольные Росси группировки. Но распоряжаться жильем переселенцев это им не помешало, так как за последние два года на оккупированной территории приняли уже несколько решений о «бесхозном» жилье.

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