Донбасс. Главное за день: из ОРДЛО выезжают жители, в Славянске подорожает проезд в троллейбусах

Коротко о главных событиях 2 декабря, которые важны для украинского востока

ФСБ России заявила о задержании «агента военной разведки Украины» и двух «агентов СБУ»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По информации спецслужбы, «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области. Он обещал им вознаграждение в размере 10 тысяч долларов». В Службе Безопасности Украины в свою очереди заявили, что подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать «исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль».

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 1 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Шумов и Марьинки. Один украинский военный погиб, ранен мирный житель Марьинки. Сегодня – 4 нарушения в районе Новолуганского, Широкино, Красногоровки, Водяного (на Приазовье). Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Новотроицкого и села Сокольники.

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители – правозищитники

Они боятся обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном на территорию России. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По данным правозащитников, выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения. Также причины выезда обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО.

Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО»

За соответствующий проект закона проголосовали 317 народных депутатов. Документ предусматривает, что действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса будет продолжаться до 31 декабря 2022 года. Напомним, закон об особом порядке самоуправления на Донбассе Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. Он предусматривает, что особый порядок на отдельных территориях будет введен «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

COVID-19 в регионе

13 531 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 803 человека заболели ковидом, 40 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 169 случаев заражения, 10 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 49 человек заболели, 6 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1228 заболевших и 40 умерших за прошедшие сутки.

Бастующие горняки шахты «Алмазная» согласились подняться на поверхность

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, 90 горняков приостановили акцию протеста под гарантии администрации ШУ «Добропольское» выплатить 50 млн гривен зарплатного долга за октябрь. Деньги уже начали поступать на карты шахтеров. Напомним, работники участка №2 шахты «Алмазная» предприятия «Добропольеуголь» 30 ноября приняли решение не подниматься на поверхность и не добывать уголь, пока им не выплатят зарплатный долг.

В Покровске произошел взрыв в жилом доме

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Один человек получил травмы. Инцидент произошел в микрорайоне Южный. Разрушений несущих конструкций нет. О причине взрыва спасатели пока не сообщают.

В Славянске 3 декабря подорожает проезд в троллейбусах

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Теперь вместо 4 гривен проезд в троллейбусе будет стоить 7 гривен. О необходимости такого повышения ранее заявлял руководитель Славянского троллейбусного управления Сергей Иванченко.

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