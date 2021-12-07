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«Звичайне планування», а не «евакуація»: посольство США в Україні заперечує повідомлення CNN

Вхід до посольства США в Києві

У посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України. Про це дипломатичне представництво повідомило у своїх соцмережах пізно ввечері 7 грудня.

«Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою», – ідеться в повідомленні у твітері посольства.

Раніше телекомпанія CNN повідомила з посиланням на шість джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість та способи евакуації американських громадян з України у разі, якщо Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну.

Згідно з оприлюдненими даними, плануванням імовірних дій керує Пентагон. Джерела наголошують, що наразі адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації, вказали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.

Планування масштабних заходів такого роду послідувало за масовою евакуацією громадян США з Афганістану, яку законодавці розкритикували як погано сплановану після оприлюднення відеокадрів хаосу в аеропорті Кабула.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни.

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