США розглядають можливу евакуацію своїх громадян, якщо Росія нападе на Україну – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість та способи евакуації американських громадян з України у разі, якщо Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну, повідомила телекомпанія CNN 7 грудня із посиланням на шість джерел.

Згідно з оприлюдненими даними, плануванням імовірних дій керує Пентагон. Джерела наголошують, що наразі адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації, вказали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.

Планування масштабних заходів такого роду послідувало за масовою евакуацією громадян США з Афганістану, яку законодавці розкритикували як погано сплановану після оприлюднення відеокадрів хаосу в аеропорті Кабула.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни.