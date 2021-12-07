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США розглядають можливу евакуацію своїх громадян, якщо Росія нападе на Україну – CNN

Прапори України, Євросоюзу та США в центрі української столиці, 6 грудня 2021 року

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість та способи евакуації американських громадян з України у разі, якщо Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну, повідомила телекомпанія CNN 7 грудня із посиланням на шість джерел.

Згідно з оприлюдненими даними, плануванням імовірних дій керує Пентагон. Джерела наголошують, що наразі адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації, вказали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.

Планування масштабних заходів такого роду послідувало за масовою евакуацією громадян США з Афганістану, яку законодавці розкритикували як погано сплановану після оприлюднення відеокадрів хаосу в аеропорті Кабула.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни.

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