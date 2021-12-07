Розмова Путіна і Байдена триває понад годину

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін уже понад годину розмовляють по відеозвʼязку. Розмова відбувається на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебуває у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом. Про початок переговорів повідомили інформаційні агенції. Вони відбуваються у закритому від преси режимі. Російські агенції опублікували коротке відео, на якому президенти привітали одне одного.

Спільної заяви за підсумками переговорів не очікується.

Як ішлося в повідомленні Білого дому, лідери двох країн під час переговорів 7 грудня мають обговорити різні аспекти американсько-російських відносин, зокрема стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. «Президент Байден підкреслить занепокоєння США у звʼязку з діями російських військових на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков стверджував, що Байден та Путін на віртуальному саміті обговорять ситуацію в Афганістані, переговори про порятунок атомної угоди з Іраном та американсько-російські відносини. Речник Кремля Дмитро Пєсков говорив, що під час бесіди також обговорять двосторонні звʼязки та виконання домовленостей, досягнутих на червневому саміті у Женеві. Також у Кремлі згадали і про українську проблематику.

Американська сторона перед переговорами президентів наголошувала саме на загрозі російського вторгнення в Україну, Кремль натомість говорив головним чином про необхідність обговорити американсько-російські відносини. Як сказав у вівторок Пєсков, від розмови «не потрібно очікувати жодних проривів. Це робоча розмова, яка проводиться у дуже складний період».

Перші повідомлення про концентрацію російських військ по периметру кордонів з Україною та в анексованому Криму стали зʼявлятися в європейській та американській пресі наприкінці жовтня – на початку листопада. Йшлося, зокрема, про те, що частина російських підрозділів після навчань «Захід-2021» не повернулися до місць постійної дислокації, а залишилися на полігонах біля західних кордонів Росії. Крім того, зʼявилися відео перекидання на захід військової техніки.

Офіційний Київ деякий час стверджував, що не фіксує будь-якого збільшення російського угруповання біля кордонів, проте згодом представники України також почали говорити про загрозу вторгнення, що зросла. Україна заявляє, що Росія зосередила біля кордонів до 100 тисяч військових із важкою технікою.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці публікували схеми можливого вторгнення, яке, як стверджується, може включати висадку морських десантів і удари із застосуванням бронетехніки, у тому числі і з території Білорусі.

У листопаді про серйозну стурбованість у звʼязку з діями Росії представники США та їх союзників заговорили вже офіційно. На початку грудня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, а потім на переговорах із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати у разі російського наступу в Україні запровадять економічні санкції «небаченої сили».