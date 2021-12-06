«Українці чинитимуть опір»: представники громадськості звернулися до Байдена перед зустріччю з Путіним

Низка українських публічних діячів підписалася під зверненням до президента Сполучених Штатів Джо Байдена напередодні його онлайн-зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

На думку підписантів, дії Кремля протягом останніх восьми років свідчать про наміри «відродити радянську Імперію зла».

«Кремль цинічно захоплює чужі території, втручається у внутрішні справи суверенних держав, експортує тероризм, займається кібертероризмом, знищує довкілля і застосовує заборонені озброєння проти цивільних», – йдеться в тексті.

Автори також нагадують про російську агресію, яка триває проти України, та про енергетичну кризу в Європі після розблокування Вашингтоном російського газопроводу «Північний потік-2». На їхню думку, «саме у відповідь на пом’якшення санкцій проти «Північного потоку-2» Росія почала стягувати до кордонів України величезну кількість озброєнь і військових».

«Москва завжди розцінювала будь-які поступки як слабкість. Ми, українці, точно можемо підтвердити цю давно і не раз перевірену аксіому. Через це запевняємо Вас, що #УкраїнціЧинитимутьОпір (#UkrainiansWillResist) до повної перемоги у війні за свою свободу і суверенітет. Регулярні соціологічні дослідження в Україні та Європі демонструють, що серед українців один з найвищих на континенті показників готовності боротися за свою країну зі зброєю в руках», – заявляють вони.

Підписанти висловили впевненість, що Байден дотримуватиметься принципу «нічого про Україну без України» під час переговорів, і подякували США за підтримку Києва.

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«Ми переконані, що боротьба українського народу на передньому рубежі захисту західної цивілізації від східного деспотизму заслуговує на глибоку повагу і всебічну підтримку. США і Україна мають діяти в дусі оновленої Хартії стратегічного партнерства. Запевняємо Вас, що український народ, поруч з нашими вільними східноєвропейськими сусідами, є і залишатиметься надійними союзником США у боротьбі за свободу, демократію і процвітання», – підсумовується в зверненні.

Під текстом стоять імена понад 110 політиків, громадських діячів, освітян та колишніх політв’язнів. Зокрема, підписалися народні депутатки від «Голосу» та «Європейської солідарності», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров та інші представники ініціативної групи «Першого грудня», член координаційної ради «Руху опору капітуляції» Ігор Лапін.

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін поспілкуються по відеозвʼязку 7 грудня, щоб обговорити Україну та інші теми, підтвердили 4 грудня Білий дім і Кремль.