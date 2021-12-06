У Білому домі заявили, що Блінкен поговорить із Зеленським перед зустріччю Байдена й Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорить з президентом України Володимиром Зеленським перед онлайн-зустріччю президента Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник Білого дому 6 грудня.

Він додав, що сам Байден зателефонує Зеленському після розмови з Путіним.

Читайте також: «Українці чинитимуть опір»: представники громадськості звернулися до Байдена перед зустріччю з Путіним

За словами чиновника, Байден дасть зрозуміти, що Росія заплатить «дуже реальну ціну», якщо вирішить продовжити військову агресію проти України.

Посадовець зазначив, що США вже провели інтенсивні дискусії з європейськими партнерами щодо колективних планів на випадок серйозної російської військової ескалації в Україні.

«Ми віримо, що у нас є план подальших дій, який передбачатиме значні економічні контрзаходи з боку як Європи, так і США, які б завдали значної та серйозної економічної шкоди російській економіці», – сказав чиновник.

Читайте також: «Росія має відступити» – Джонсон про концентрацію російських військ

Тим часом Комітет із закордонних справ Сенату США скликає Таємний брифінг щодо політики США та Росії 6 грудня. Секретний брифінг комітету буде проведено на додаток до двох його повних слухань щодо відносин США та Росії та подальшої політики Сполучених Штатів щодо Тайваню, йдеться у пресрелізі комітету.

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін поспілкуються по відеозвʼязку 7 грудня, щоб обговорити Україну та інші теми, підтвердили 4 грудня Білий дім і Кремль.

Очікується, що нарощування російських військ на українському кордоні, а також прагнення України приєднатися до НАТО будуть головними в порядку денному зустрічі.