«Розмова нічого не зможе змінити, якщо це лише розмова» – посол Шамшур про діалог Путіна і Байдена

Сама по собі розмова Володимира Путіна та Джозефа Байдена не матимуть якихось позитивних результатів для України. З боку США потрібні дієві кроки, про це в ефірі Радіо Свобода сказав експосол України в США Олег Шамшур.

«Розмова нічого не зможе змінити, якщо це буде лише розмова. Якщо це буде сильний сигнал, пакет санкцій, військова допомога Україні, неприйняття червоних ліній, які намагається малювати Путін і якщо це буде прикріплено конкретними справами, тоді це може спрацювати. Путіну треба чітко сказати, коли запрацює пакет санкцій і що може бути тригером для запровадження цих санкцій з боку США: умовно, якщо російські війська досягнуть певної кількості чи сконцентруються у певній місцевості», – зазначив Олег Шамшур.

За словами Шамшура, підтримка України з боку США відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки.

«Сполучені Штати Америки є українськими партнерами і підтримка України відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і їхньому стратегічному баченню світового розвитку та розвитку ситуації в Європі і вони розуміють, що без сильної України стабільності у Європі не може бути», – сказав Шамшур.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати нове збройне вторгнення до України. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.