«Це ядерна зброя в економіці» – Фурса про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT

Відключення Росії від платіжної системи SWIFT означало б знищення російської економіки. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Відключення від SWIFT – це ядерна зброя в економіці. Коли всі країни живуть у глобальному світі, а особливо Росія, яка є великим експортером, відключення від SWIFT одразу вбиває російську економіку і переводить її у середньовіччя Яскравим прикладом був Іран, де відключення від SWIFT просто знищило економіку країни», – зазначив Фурса.

За словами економіста, Росія теоретично може використовувати свою національну платіжну систему замість SWIFT, проте на практиці це означатиме зупинку економічного співробітництва Росії з провідними країнами світу.

«Росія може на власну систему перейти у відносинах із Венесуелою чи Північною Кореєю. Вони дійсно створили якусь власну внутрішню систему, теоретично вони можуть до неї підключати якісь збанкрутілі країни, але це не допоможе. Що б Росія не робила, відключення від глобальної економіки вбиває економіку країни», – говорить Сергій Фурса.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України.

Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону наразі не було.