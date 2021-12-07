Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Це ядерна зброя в економіці» – Фурса про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT

За словами економіста, Росія, теоретично, може використовувати свою національну платіжну систему замість SWIFT,  проте,  на практиці, це означатиме зупинку економічного співробітництва Росії з провідними країнами світу.

Відключення Росії від платіжної системи SWIFT означало б знищення російської економіки. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Відключення від SWIFT – це ядерна зброя в економіці. Коли всі країни живуть у глобальному світі, а особливо Росія, яка є великим експортером, відключення від SWIFT одразу вбиває російську економіку і переводить її у середньовіччя Яскравим прикладом був Іран, де відключення від SWIFT просто знищило економіку країни», – зазначив Фурса.

За словами економіста, Росія теоретично може використовувати свою національну платіжну систему замість SWIFT, проте на практиці це означатиме зупинку економічного співробітництва Росії з провідними країнами світу.

«Росія може на власну систему перейти у відносинах із Венесуелою чи Північною Кореєю. Вони дійсно створили якусь власну внутрішню систему, теоретично вони можуть до неї підключати якісь збанкрутілі країни, але це не допоможе. Що б Росія не робила, відключення від глобальної економіки вбиває економіку країни», – говорить Сергій Фурса.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України.

Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону наразі не було.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG