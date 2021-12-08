Головне на ранок: Байден пригрозив Путіну «іншими заходами», понад 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Президент США Джо Байден попередив свого російського колегу Володимира Путіна про ризик подальшої ескалації навколо України; В Україні за добу 7 грудня виявили 9 371 новий випадок COVID-19; Донецький «Шахтар» втратив перемогу в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів, загравши з молдовським «Шерифом» 1:1.

Білий дім: Байден сказав Путіну про «сильні економічні та інші заходи» в разі агресії проти України

Президент США Джозеф Байден попередив свого російського колегу Володимира Путіна про ризик подальшої ескалації навколо України. Про це за результатами більш як двогодинної відеоконференції глав держав, повідомила 7 грудня пресслужба Білого дому.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ідеться в повідомленні.

Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран, додала пресслужба Білого дому.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.

Офіційний сайт президента Росії Володимира Путіна із затримкою на майже три години повідомив про подробиці відеоконференції Путіна з американським лідером Джо Байденом. Кремль зазначає, що «головне місце в розмові мала проблематика, повʼязана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання».

Байден матиме розмову із Зеленським 9 грудня – Салліван

Президент США Джо Байден 9 грудня зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, повідомив на брифінгу в Білому домі радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

«Байден та Зеленський проведуть розмову в четвер у розвиток переговорів між Зеленським та (держсекретарем США Ентоні) Блінкеном», – поінформував Салліван.

За словами високопосадовця, Байден після розмови з Путіним провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 7 грудня виявили 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 809 дітей і 175 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби шпиталізували 2 998 людей, 26 804 – одужали, 450 людей померли. За добу здійснили понад 83,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків минулої доби виявили в Києві (1519).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 3,5 мільйони людей, 89 436 – померли.

Міжнародні ядерні переговори з Іраном поновляться 9 грудня – ЗМІ

Переговори між світовими державами та Іраном щодо ядерної програми Тегерана відновляться 9 грудня у Відні, повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.

Минулого тижня у Відні відбувся тяжкий старт переговорів, спрямованих на відновлення ядерної угоди 2015 року.

Сполучені Штати, які вийшли з угоди у 2018 році, але відкриті для повторного приєднання до пакту при президентові Джо Байдені, звинуватили Іран у тому, що він не виявляє серйозного інтересу до нової угоди.

Німеччина, член групи P5+1, яка підписала первісну угоду, 6 грудня заявила, що розглянула пропозиції Тегерана про відновлення дії угоди, «і дійшла до висновку, що Іран порушив майже всі компроміси, досягнуті раніше протягом місяців жорстких переговорів».

Ці пропозиції «не були основою для успішного завершення переговорів», – заявило МЗС Німеччини. Берлін очікує, що Іран повернеться до міжнародних переговорів із «реалістичними» позиціями на переговорах, вказало МЗС.

Іран, який відмовився брати участь у прямих переговорах з Вашингтоном, заявив, що нової угоди не може бути, якщо не будуть скасовані всі санкції, запроваджені проти Тегерана.

Угода, укладена 2015 року, обмежувала багато аспектів дослідницької програми Ірану, водночас відкриваючи її для більшого контролю з боку ядерного органу ООН, МАГАТЕ. Натомість було знято багато економічних санкцій, повʼязаних з ядерною діяльністю. Але попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції. У відповідь Тегеран поступово порушив обмеження, встановлені пактом. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» втратив «перемогу престижу» на завершення виступів у євросезоні

Донецький «Шахтар» втратив перемогу в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів, який уже не міг змінити становище команд у групі D.

Гірники у Києві приймали молдовський «Шериф» і зіграли 1:1.

У першому таймі шанси мали обидві команди, але результативною стала лише одна атака – на 42-й хвилині з передачі Сергія Кривцова відзначився Фернандо. Уже в компенсований арбітром час гості відновили рівновагу, забив Ніколов.

В іншому матчі групи мадридський «Реал» був сильнішим за міланський «Інтер» – 2:0.

За підсумками турніру «Реал» став першим (15 очок), компанію мадридцям у плей-оф Ліги чемпіонів склав «Інтер» (10 очок), до Ліги Європи кваліфікувався «Шериф» (7 очок), «Шахтар» (2 очки) чекатиме вже наступного євросезону.