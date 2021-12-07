Міжнародні ядерні переговори з Іраном поновляться 9 грудня – ЗМІ

Переговори між світовими державами та Іраном щодо ядерної програми Тегерана відновляться 9 грудня у Відні, повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.

Минулого тижня у Відні відбувся тяжкий старт переговорів, спрямованих на відновлення ядерної угоди 2015 року.

Сполучені Штати, які вийшли з угоди у 2018 році, але відкриті для повторного приєднання до пакту при президентові Джо Байдені, звинуватили Іран у тому, що він не виявляє серйозного інтересу до нової угоди.

Німеччина, член групи P5+1, яка підписала первісну угоду, 6 грудня заявила, що розглянула пропозиції Тегерана про відновлення дії угоди, «і дійшла до висновку, що Іран порушив майже всі компроміси, досягнуті раніше протягом місяців жорстких переговорів».

Ці пропозиції «не були основою для успішного завершення переговорів», – заявило МЗС Німеччини. Берлін очікує, що Іран повернеться до міжнародних переговорів із «реалістичними» позиціями на переговорах, вказало МЗС.

Іран, який відмовився брати участь у прямих переговорах з Вашингтоном, заявив, що нової угоди не може бути, якщо не будуть скасовані всі санкції, запроваджені проти Тегерана.

Угода, укладена 2015 року, обмежувала багато аспектів дослідницької програми Ірану, водночас відкриваючи її для більшого контролю з боку ядерного органу ООН, МАГАТЕ. Натомість було знято багато економічних санкцій, повʼязаних з ядерною діяльністю. Але попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції. У відповідь Тегеран поступово порушив обмеження, встановлені пактом. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов.