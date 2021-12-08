В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 7 грудня виявили 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 809 дітей і 175 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби шпиталізували 2 998 людей, 26 804 – одужали, 450 людей померли. За добу здійснили понад 83,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків минулої доби виявили в Києві (1519).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 3,5 мільйони людей, 89 436 – померли.