Рідні кримського політв’язня Олега Приходька отримали від нього листа

Рідні засудженого в Росії кримчанина, проукраїнського активіста Олега Приходька отримали нового листа від нього після кількох місяців відсутності зв’язку, повідомила проєктові Радіо Свобода «Крим.Реалії» донька Приходька Наталія Швецова.

«Вчора якраз надіслав листа. Мабуть, так дуже жорсткий контроль, тому в листі немає нічого про його стан здоров’я. Пише, що вдячний усім, хто його підтримує. Зважаючи на те, що він пише, він досі не отримав ще наші листи, тому що він знову запитує те, що ми йому писали в минулих листах», – розповіла Наталя.

Вона зазначила, що пенітенціарна служба дозволила відвідати Приходька, і вони з матір’ю планують приїхати на побачення до Олега після Нового року.

Раніше рідні Приходька казали, що в нього проблеми зі здоров’ям, зокрема хворі ноги.

У жовтні адвокат Сергій Легостов після зустрічі з Приходьком повідомляв про «жорстке поводження» з кримчанином у російській колонії.

Рідні також казали, що майже пів року не мають зв’язку з ним. Сім’я Приходько запевняла, що повністю виплатила штраф у 200 тисяч рублів, призначений йому судом у рамках винесеного раніше вироку.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його у підготовці до терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Чоловік заперечує обвинувачення на його адресу.

Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області 17 травня ухвалив залишити чинним вирок Олегу Приходьку, засудженому на 5 років позбавлення волі. Захист кримчанина оголосив про намір звертатися в ЄСПЛ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через вирок кримчанину.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в’язнем Олега Приходька.