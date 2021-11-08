Кримчанин Приходько жодного разу не отримав ліки, які надсилають йому родичі – Денісова

Кримчанин Олег Приходько, якого утримують у російській колонії у Володимирській області, не отримує медичну допомогу та ліки, які йому надсилають родичі, повідомила уповноважена Верховна Рада України Людмила Денісова.

«РФ продовжує порушувати основоположні права незаконно ув’язненого громадянина України, кримчанина Олега Приходька на медичну допомогу та зв’язок з зовнішнім світом.​ Український політв’язень, який вже три місяці відбуває незаконне покарання ... у Володимирській області жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі.​ Нашому співгромадянину, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво виправної установи не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», – написала вона у фейсбуці.

Омбудсмен додала, що Приходька понад три місяці утримують в одиночній камері, де йому доводиться проводити весь день на ногах, оскільки лежати кримчанину дозволяють лише під час відбою.

«Адміністрація в’язниці порушує право на зв’язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі, він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня», – наголосила Денісова.

Вона вкотре закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову сприяти наданню Приходьку необхідної медичної допомоги та забезпеченню інших його прав.

Денісова закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію як «країну-агресора», щоб повернути в Україну всіх «в’язнів Кремля» та припинити переслідування жителів анексованого Росією Криму.

Раніше рідні Приходька повідомляли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що не отримують листи від нього вже 5 місяців. Сім’я Приходька також повідомляла, що повністю виплатила штраф у 200 тисяч рублів, призначений йому судом у рамках винесеного раніше вироку.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 3 березня ухвалив вирок Приходьку.

Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області 17 травня ухвалив залишити чинним вирок Олегу Приходьку, засудженому на п'ять років позбавлення волі. Захист кримчанина оголосив про намір звертатися в ЄСПЛ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком кримчанину. Постійний представник президента Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька «актом залякування».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політичним в’язнем Олега Приходька.



