Росія планує створити в окупованій Керчі пункт пропуску для імпорту та експорту товарів

Керч увійшла до переліку міст, де російська влада збирається створити пункт пропуску для експорту та імпорту окремих видів товарів.

Відповідну ухвалу 31 грудня опублікував уряд Росії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало цю новину.

Як заявив 28 грудня російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов, будівлю морської дирекції в Керчі можуть передати «кримсько-сирійській судноплавній компанії».

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Російське державне агентство ТАСС зазначає, що російська влада Криму ще в 2019 році заявляла про намір створити спільну судноплавну компанію, яка дозволить забезпечити роботою морські порти анексованого півострова, навантаження на які знизилося через санкції.

Починаючи з весни 2014 року, Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України. Кремль називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості», відкидаючи також збройну підтримку бойовиків на Донбасі – Москва заявляє, що там можуть бути хіба що російські «добровольці».