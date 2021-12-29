Прокуратура АРК повідомила про підозру 14 людям за «воєнні злочини в Криму»

У 2021 році прокуратура Автономної республіки Крим та Севастополя оголосила про підозри у скоєнні воєнних злочинів 14 представникам російської влади окупованого півострова. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За результатами здійснення спеціального досудового розслідування вперше у «кримських справах» направлено до суду шість обвинувальних актів за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», – йдеться у повідомленні.

Отже, заочно судитимуть:

двох співробітників управління ФСБ Росії в Криму, які обвинувачуються у викраденні, незаконному ув’язненні та тортурах проукраїнського активіста, учасника Революції гідності

трьох суддів підконтрольного Росії Верховного суду Криму, причетних до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу у справі «26 лютого»

суддю російського Залізничного районного суду Сімферополя, яка ухвалила незаконний вирок журналісту Крим.Реалії Миколі Семені

двох російських військових комісарів, причетних до примусу кримчан служити у Збройних силах Росії

керівника регіонального штабу «Юнармії м. Севастополя», за звинуваченням у пропаганді добровільного вступу до армії Росії серед неповнолітніх

Імена підозрюваних не вказані. Публічних коментарів вказаних осіб немає.

29 грудня Офіс генерального прокурора України повідомив, що направив до суду обвинувальний акт щодо восьми осіб – керівників російської адміністрації Росії у Криму та Севастополі.

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Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що в Україні завели близько 400 проваджень про порушення прав людини у Криму, близько сотні з яких – за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У 2020 році на той момент заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що українські прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень із воєнних злочинів у Криму та на Донбасі.