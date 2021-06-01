Економіка світу покаже рекордне зростання – прогноз

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) істотно покращила прогноз зростання економіки світу.

Завдяки вакцинації і стримуванню пандемії, економіка світу зросте на 5,8% в 2021 році, що є найшвидшим показником росту із 1973 року, прогнозують в OECD.

Економіка США

OECD прогнозує зростання економіки США на рівні 6,5% – найшвидше за 4 десятиліття – порівняно з грудневим прогнозом зростання для країни на рівні 3,5%.

Прогноз покращено завдяки успішній програмі вакцинації, а також планам стимулювання економіки, озвучених президентом США Джо Байденом. Стимули американської економіки прискорять зростання не лише у США, але і у світі, говорять експерти.

Незвичність підйому

Однак, це економічне відновлення буде «незвичним», заявляють в OECD:

Багато країн лише наприкінці 2022 року повернуться до передкризових доходів.

США та Корея відновлять передпандемічні рівні доходів населення через 18 місяців.

Більшій частині Європи знадобиться біля 3 років для відновлення, а Мексиці та Південній Африці - від 3 до 5.

Зростання буде нерівномірним і залежатиме відео доступу до вакцин, попереджають в організації.

Вакцини – стимул, відсутність вакцин – гальмо

«Надзвичайно непокоїть, що недостатньо вакцин надходять до економік, що розвиваються, - йдеться в заяві головного економіста OECD Лоуренса Буна. - Це створює фундаментальну загрозу для таких економік, адже вони мають менше можливостей для підтримки діяльності, аніж розвинені економіки».

«Загалом, доки більшість населення світу не вакциновано, всі з нас наражаються на ризик виникнення нових штамів», – додав він.

Генеральний секретар організації Анджел Гурріа закликав пришвидшити вакцинацію в світі.

«Для мільйонів у світі, щеплення залишаються віддаленою перспективою. Необхідно негайно прискорити виробництво і рівномірний розподіл вакцин».