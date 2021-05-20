Радіо Свобода запускає новий подкаст про життя заробітчан

Радіо Свобода запускає «Вдома не всі» – подкаст про життя та проблеми українських заробітчан. Перший епізод про нелегальну роботу виходить 20 травня.

Подкаст розповість історії українців, які живуть і працюють у країнах Європейського союзу. Перші три епізоди будуть про Чехію: про те, як на українців вплинула пандемія коронавірусу та які проблеми залишаються для них актуальними вже багато років.

«Вдома не всі» – авторський подкаст Артура Корнієнка, отримувача журналістської стипендії імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода від України у 2020-2021 академічному році.

«Ми часто забуваємо, що Україна не закінчується нашими кордонами та внутрішніми проблемами, а продовжується в кожному українцеві на чужині. Щоби краще знати себе, ми маємо розуміти їхній вибір, їхні проблеми та їхній внесок у розвиток нашої країни і країни перебування», – каже Корнієнко.

«Вдома не всі» виходитиме щодватижні у четвер у так званому наративному форматі. Кожен епізод розповідатиме історію одного або декількох українців за кордоном, окреслюватиме їхні проблеми та шукатиме вирішення разом з експертами.

Подкаст може зацікавити всіх українців, і особливо стане в нагоді для самих українських робітників за кордоном, каже Людмила Ваннек, журналістка та авторка подкасту «Свобода за тиждень» на Радіо Свобода.

«Наприклад, з нього можна дізнатися, як боротися із шахраями, які наживаються на безправних заробітчанах та як відстоювати свої права навіть тоді, коли надії на захист немає. Цей подкаст про «сумні і радісні дороги українських заробітчан» допоможе багатьом українцям зрозуміти, що хоч їхні дороги залежать від них самих, є ті, хто їм завжди допоможе на цих дорогах», – каже Ваннек.

«Вдома не всі» стане шостим подкастом Радіо Свобода. На сайті, а також на платформах Apple Podcasts та Google Podcasts щодня виходить подкаст «Радіо Донбас.Реалії». А щосуботи виходять подкасти «Історична свобода», «Свобода за тиждень», «Суботнє інтерв’ю» та «Крим за тиждень».