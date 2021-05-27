Байден чекає від розвідки США нові дані про коронавірус, що призвів до пандемії

Президент США Джо Байден звернувся до розвідки щодо даних про походження коронавірусу, який призвів до пандемії.

Байден дав 90 днів, щоб отримати більше інформації про те, чи причетна лабораторія в китайському місті Ухань до появи вірусу, що спричиняє хворобу COVID-19.

У Білому домі розповіли, що в попередньому звіті, який на початку місяця отримав президент, думки фахівців щодо природи коронавірусу розділилися. Дві спецслужби вважають, що джерелом зараження були тварини, але одна не виключає що вірус є штучною розробкою.

Заява Байдена з’явилася незабаром після того, як газета The Wall Street Journal опублікувала інформацію про доповідь американської розвідки. У ньому мовиться, що як мінімум три співробітники Уханьского інституту вірусології були госпіталізовані з ознаками COVID-19 у листопаді 2019 року – за місяць до початку пандемії.

Китай всі звинувачення в приховуванні інформації про вірус відкинув.

Початкові підозри про те, що вірус був об’єктом вивчення в інституті вірусології в Ухані і міг поширитися в результаті необережного поводження були відкинуті більшістю експертів в різних країнах.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які відвідали Ухань на початку нинішнього року, також дійшли висновку, що найбільш імовірним була передача вірусу від тварин людині.