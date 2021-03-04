Національний банк вперше з 2018 року підвищив облікову ставку

Національний банк України вперше з вересня 2018 року підвищив облікову ставку.

З 5 березня облікова ставка зросте з 6 до 6,5 відсотків. Облікова ставка залишалася на попередньому рівні зберігалася з червня 2020 року.

«Це рішення спрямоване на поступове повернення інфляції до цілі в умовах відновлення як світової, так і української економіки», – заявили в НБУ.

На початку 2021 року інфляція прискорилася та очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% «плюс-мінус» один відсотковий пункт.

У січні зростання споживчих цін досягнуло 6,1% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку України, інфляція продовжила прискорення й у лютому.

У перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на продукти харчування та паливо. Це пояснюється гіршими врожаями та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки.

У Національному банку заявили, що інфляція сягне пікових значень усередині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.