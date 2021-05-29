Шмигаль заявляє про економічні успіхи свого уряду

У перші чотири місяці 2021 року в уряді зафіксували позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції нового типу. Про це у фейсбуці 29 травня написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зростання промисловості у квітні через ефект низької бази прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). За перші чотири місяці року промисловість зросла на 1,5% (проти аналогічного періоду минулого року).

Шмигаль пише, що зростання споживання корелюється з чинником зростання середніх зарплат в країні. «Середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%», – стверджує голова уряду.

Експорт української продукції за перші чотири місяці року зріс на майже 20%. «У першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%)... Фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року – одні з найкращих за останні п’ять років... Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років)», – додав Шмигаль.

Оприлюднені в травні дані Державної служби статистики свідчили, що реальний обсяг внутрішнього валового продукту (ВВП) в першому кварталі 2021 року скоротився порівняно як із попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом 2020 року. Оновлені з урахуванням квітня дані Держстат опублікує в червні.

У березні 2021 року міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП в Україні на 4,6% у 2021 році.