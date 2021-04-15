Національний банк підвищив облікову ставку до 7,5%

Національний банк України підвищив облікову ставку на один відсотковий пункт до 7,5%.

«Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року», – пояснили в НБУ.

У регуляторі заявили, що в першому кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт, але відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося прогнозом, під дією переважно тимчасових факторів.

За підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція – до 5,9%. Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України.

«З одного боку, стрімке прискорення інфляції зумовлювалося здебільшого тимчасовими чинниками – зростанням світових цін на продовольство та енергоносії. Пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни вгору. Значний вплив також мала низька база порівняння. З іншого, ‒ фундаментальний інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат», – заявили в НБУ.

З огляду на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску, Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, але очікує її повернення до цілі 5% у першому півріччі 2022 року та подальшу стабілізацію на цьому рівні.

Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.