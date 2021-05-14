Реальний ВВП України у 1 кварталі знизився на 2% порівняно з початком 2020 року – статистика

Реальний обсяг внутрішнього валового продукту у першому кварталі 2021 року скоротився порівняно як із попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом. Про це свідчать дані Державної статистики України.

«Реальний ВВП у 1 кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 1,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з 1 кварталом 2020 року – на 2%», – йдеться у висновках Держстату.

Під реальним ВВП мається на увазі загальний обсяг виробництва в базових цінах в Україні.

Читайте також: Держборг України за січень 2021 року зріс на 6,34 млрд грн – Мінфін

ВВП України у фактичних цінах за 2020 рік склав понад 4,19 трильйона гривень.

У березні 2021 міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що Мінекономіки зберігає прогноз у зростання ВВП в Україні на 4,6% у 2021 році.