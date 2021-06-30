МВФ призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні

Постійне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні повідомило, що фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні.

«На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана. За повідомленням постійного представництва МВФ в Україні, пан Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня цього року. Пан Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні», – йдеться в повідомленні пресслужби представництва.

У представництві зауважують, що зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.

Повідомляється, що Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ з 2008 року.