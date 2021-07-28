Місія МВФ продовжить роботу в Україні у вересні – Ґеорґієва

Місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Україні у вересні, повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Ґеорґієва у своєму твітері 28 липня.

За її словами, сьогодні вона мала «дуже конструктивну» розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Ґеорґієва назвала «значущим» економічний прогрес, якого Україні вдалося досягнути за час дії програми МВФ.

«Із нетерпінням чекаю на нашу продуктивну зустріч, аби продовжити нашу роботу над проблемами, що залишилися, під час місії у вересні», – додала вона.

Директор МВФ з комунікацій Джеррі Райс 15 липня привітав схвалення Верховною Радою законів про реформу судової системи, але зазначив, що в інших сферах необхідний більший прогрес.