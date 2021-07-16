У МВФ привітали закони про судову реформу, але закликали для подальшого прогресу

Міжнародний валютний фонд вітає схвалення Верховною Радою законів про реформу судової системи. Про це директор МВФ з комунікацій Джеррі Райс повідомив під час брифінгу 15 липня.

Водночас він зазначив, що в інших сферах необхідний більший прогрес.

Райс назвав конструктивними переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком, який минулого тижня відвідав Вашингтон.

«Згідно з цілями програми, обговорення стосувались посилення стандартів управління Нацоінальним банком, вдосконалення законодавчої та регуляторної системи банківського нагляду та роботи з проблемними банками, обговорення дефіциту бюджету, а також відновлення та зміцнення антикорупційної та судової систем і політики в сфері енергетики», – сказав речник.

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За його словами, переговори з українським урядом тривають.

«Ми вітаємо нещодавнє ухвалення законів, які посилять систему правосуддя в Україні, але потрібен більший прогрес у кількох інших сферах, аби підтримати завершення першого перегляду за програмою, яку підтримує МВФ. Відтак наші переговори з владою (України – ред.) будуть тривати у майбутньому», – додав Райс.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час робочого візиту до Вашингтона зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду.

Верховна Рада 14 липня проголосувала за реформу Вищої Ради Правосуддя. За день до того парламент схвалив закон про Вищу кваліфікаційну комісію з пропозиціями від президента Володимира Зеленського.