Гривня оновила максимуми серпня проти долара

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 6 серпня завершилися посиленням гривні проти долара – до 26 гривень 80,5–82,5 копійки за долар, це на 10,5 копійки менше за рівень закриття торгів 5 серпня, свідчать дані Finance.ua.

«Після полудня на міжбанку з’явився НБУ з викупом долара по 26,81 гривні... Своїми покупками Нацбанк зупинив зниження котирувань, але періодично він працює і «в дві сторони», продаючи валюту. Цим він утримує котирування в дуже вузькому коридорі», – так оцінили перебіг торгів фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 9 серпня курс 26 гривень 83 копійки за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на 5 серпня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.