Курс НБУ: гривня досягла проти долара США максимуму за 13 місяців

Національний банк України встановив на 2 серпня курс 26 гривень 82 копійки за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 30 липня.

На міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, торги завершилися на рівні 26 гривень 78–80 копійок за долар, це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 29 липня.

«НБУ намагатиметься в цій ситуації в перебіг торгів не втручатися, а спекулянти будуть активні переважно у форматі «в дві сторони». Лише при великих перекосах попиту і пропозиції вони намагатимуться скористатися ситуацією, і цьому випадку почнуть розгойдувати котирування впродовж дня», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів 30 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.