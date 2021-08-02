Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Митниця звітує про понад 600 млн гривень надходжень від спрощеного оформлення авто на єврономерах

З 15 червня власники автомобілів на єврономерах тимчасово можуть розмитнити їх за спрощеною процедурою

Державна митниця оформила понад 17 тисяч автомобілів на єврономерах за 1,5 місяці з моменту набуття чинності законів про оподаткування транспортних засобів. Про це митниця повідомила 2 серпня.

«За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року з дня введення в дію законів України від 15.04.2021 №1402-ІХ та №1403-ІХ щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів, оформлено понад 17 тисяч авто «на єврономерах». До бюджету за вказаний період вже сплачено суму більше 600 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, за липень її територіальні відділення оформили:

  • Закарпатська митниця – 2 797 авто
  • Київська митниця – 1 539 авто
  • Одеська митниця – 1 487 авто
  • Чернівецька митниця – 1 455 авто
  • Львівська митниця – 804 авто

Як нагадують у Держмитниці, з 15 червня власники автомобілів на єврономерах тимчасово можуть розмитнити їх за спрощеною процедурою та сплатити меншу суму податків і зборів.

У травні президент України Володимир Зеленський підписав закони, які на пів року продовжують пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Рада продовжила термін пільгового розмитнення «євроблях»: які плюси і мінуси нововведень? (відео)
Embed
Рада продовжила термін пільгового розмитнення «євроблях»: які плюси і мінуси нововведень? (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG